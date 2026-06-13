Imagem que circula nas redes sociais mostra o para-brisa do coletivo perfurado pelo tiroReprodução/Redes sociais
Mulher morre ao ser atingida por tiro dentro de van em Santa Cruz
Vítima foi baleada enquanto veículo trafegava pela Avenida Antares
Casal é morto a tiros em Cascadura
Homem e mulher, ainda não identificados, foram baleados em frente ao Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica
Primeiras soldados mulheres concluem formação histórica do Exército no Rio
Cerimônia inédita contou com a entrega da boina verde-oliva às 142 militares
Moradores relatam clima de guerra no Antares após nova tentativa de invasão
Uma mulher morreu após ser vítima de bala perdida dentro de uma van nas proximidades
Abordagem policial no Engenho de Dentro termina com tiroteio e homem preso
Suspeito fez disparos contra policiais militares na madrugada de domingo (14)
Fuzuê Junino reúne jongo, coco, quadrilha e samba de roda no Viaduto de Madureira
Tradições poderão ser vistas no bairro da Zona Norte do Rio
Muito além do futebol
Os problemas que envolvem a participação da Seleção do Irã na Copa não passam da extensão dos problemas do Oriente Médio — que o ocidente se recusa a entender
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