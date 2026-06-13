Imagem que circula nas redes sociais mostra o para-brisa do coletivo perfurado pelo tiro - Reprodução/Redes sociais

Imagem que circula nas redes sociais mostra o para-brisa do coletivo perfurado pelo tiroReprodução/Redes sociais

Publicado 13/06/2026 14:41 | Atualizado 14/06/2026 09:42

Rio – Uma mulher morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo enquanto estava dentro de uma van que trafegava pela Avenida Antares, em Santa Cruz, na Zona Oeste, na madrugada deste sábado (13).

A vítima foi identificada como Carolina da Silva Rodrigues, 32 anos. Segundo informações da Polícia Militar, ela estava no veículo quando foi ferida. O motorista da van prestou socorro e a levou para o Hospital Municipal Pedro II, também em Santa Cruz.

De acordo com a corporação, policiais militares do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados pela unidade de saúde para verificar a entrada da vítima. Apesar do atendimento médico, Carolina não resistiu aos ferimentos.

Informações preliminares apontam que o disparo atingiu a van enquanto o veículo passava pela Avenida Antares, uma das principais vias da região. Uma imagem que circula nas redes sociais mostra o para-brisa do coletivo perfurado pelo tiro.

Moradores relataram que houve intenso tiroteio na região de Antares durante a noite. Segundo relatos, criminosos do Comando Vermelho tentam invadir a comunidade, dominada pela milícia. E aí o confronto se intensificou. As circunstâncias do disparo, no entanto, ainda serão apuradas pela polícia.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital, que investiga a origem do tiro e as circunstâncias da morte da passageira. Até o momento, não há informações sobre presos ou identificados pelo crime.