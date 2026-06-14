Casal foi morto em uma possível tentativa de assalto, segundo a PMReprodução / Redes Sociais
Casal é morto a tiros em Cascadura
Homem e mulher, ainda não identificados, foram baleados em frente ao Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica
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Thiago Alcântara, o Iae Break, publicou homenagem a Oliver Tree e Lucas Frota nas redes sociais
Semana começa com chuva e tempo instável no Rio; veja a previsão até quinta-feira
Cidade terá dias seguidos de céu nublado, chuva fraca a moderada e temperaturas amenas
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Colisão entre dois helicópteros deixou seis mortos e provocou incêndio de grandes proporções em concessionária de carros elétricos
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Carolina da Silva Rodrigues, de 32 anos, foi atingida por dois tiros na Zona Oeste
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