Casal foi morto em uma possível tentativa de assalto, segundo a PMReprodução / Redes Sociais

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Manuella Viegas
Rio - Um casal foi morto a tiros na Rua Mendes de Aguiar, esquina com a Avenida Ernani Cardoso, em Cascadura, na Zona Norte do Rio, na noite deste sábado (13).
De acordo com a Polícia Militar, agentes do 9° BPM (Rocha Miranda) foram acionados para uma ocorrência de possível tentativa de roubo envolvendo disparos de arma de fogo. No local, encontraram um homem e uma mulher já sem vida.
Os dois, ainda não identificados, foram atingidos em um posto de gasolina que fica em frente ao Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica.
A área foi isolada para trabalho da perícia e o policiamento reforçado na região. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que trabalha para descobrir a autoria do crime.
No mesmo local, na semana passada, o cantor Arlindinho foi vítima de um assalto e teve um cordão, um pingente e uma pulseira de ouro levados por bandidos. No Instagram, o artista deu detalhes do crime e tranquilizou os fãs ao dizer que está bem.