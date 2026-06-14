Casal foi morto em uma possível tentativa de assalto, segundo a PM - Reprodução / Redes Sociais

Casal foi morto em uma possível tentativa de assalto, segundo a PMReprodução / Redes Sociais

Publicado 14/06/2026 09:30

Rio - Um casal foi morto a tiros na Rua Mendes de Aguiar, esquina com a Avenida Ernani Cardoso, em Cascadura, na Zona Norte do Rio, na noite deste sábado (13).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 9° BPM (Rocha Miranda) foram acionados para uma ocorrência de possível tentativa de roubo envolvendo disparos de arma de fogo. No local, encontraram um homem e uma mulher já sem vida.

Os dois, ainda não identificados, foram atingidos em um posto de gasolina que fica em frente ao Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica.

A área foi isolada para trabalho da perícia e o policiamento reforçado na região. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que trabalha para descobrir a autoria do crime.