Imagem que circula nas redes sociais mostra o para-brisa do coletivo perfurado pelo tiroReprodução/Redes sociais
Nas redes sociais, moradores relatam clima de tensão na região, que tem sofrido constantes tentativas de invasão por parte dos traficantes. A Polícia Militar informou que o policiamento segue intensificado.
A situação é parecida com a de Curicica, na Zona Sudoeste da cidade, que teve mais uma comunidade, localidade conhecida como Village, invadida por criminosos que picharam os muros das casas com a sigla CV e fizeram ameaças a milicianos que atuavam na região.
A morte de Carolina da Silva Rodrigues é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital. Até o momento, não há informações sobre presos ou identificados pelo crime.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.