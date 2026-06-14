Imagem que circula nas redes sociais mostra o para-brisa do coletivo perfurado pelo tiroReprodução/Redes sociais

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Rio - Moradores de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, tradicionalmente dominada pela milícia, têm vivido momentos de terror com a expansão do Comando Vermelho. Segundo relatos, houve intenso confronto na localidade conhecida como Antares na madrugada deste sábado (13).
Na ocasião, uma passageira de van, identificada como Carolina da Silva Rodrigues, 32 anos, foi atingida por uma bala perdida e morreu. Ela chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal Pedro II, também em Santa Cruz, mas não resistiu.

Nas redes sociais, moradores relatam clima de tensão na região, que tem sofrido constantes tentativas de invasão por parte dos traficantes. A Polícia Militar informou que o policiamento segue intensificado.

A situação é parecida com a de Curicica, na Zona Sudoeste da cidade, que teve mais uma comunidade, localidade conhecida como Village, invadida por criminosos que picharam os muros das casas com a sigla CV e fizeram ameaças a milicianos que atuavam na região.

A morte de Carolina da Silva Rodrigues é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital. Até o momento, não há informações sobre presos ou identificados pelo crime.