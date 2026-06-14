Imagem que circula nas redes sociais mostra o para-brisa do coletivo perfurado pelo tiro - Reprodução/Redes sociais

Imagem que circula nas redes sociais mostra o para-brisa do coletivo perfurado pelo tiroReprodução/Redes sociais

Publicado 14/06/2026 08:28 | Atualizado 14/06/2026 09:42

Rio - Moradores de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, tradicionalmente dominada pela milícia, têm vivido momentos de terror com a expansão do Comando Vermelho. Segundo relatos, houve intenso confronto na localidade conhecida como Antares na madrugada deste sábado (13).