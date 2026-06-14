Cerimônia de entrega da boina verde-oliva às primeiras soldados da história do Exército Brasileiro, na Vila MilitarDivulgação/ Comando Militar do Leste
A entrega da boina representa a conclusão da primeira etapa da formação básica militar. No período encerrado pela cerimônia, as recrutas passaram por intenso treinamento físico, técnico e operacional, além de entrarem em contato com a disciplina e a hierarquia características da carreira.
O evento marca um momento histórico, pois é a primeira vez que o Exército Brasileiro forma e incorpora soldados mulheres, um importante avanço na ampliação da participação feminina nas fileiras da Força. "A solenidade simboliza, portanto, a integração definitiva dessas novas soldados à vida militar, consolidando seu compromisso com a defesa da Pátria e o serviço à sociedade brasileira", disse o Exército por meio de nota.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.