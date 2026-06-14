Homem foi detido com uma pistola e cinco munições no Engenho de Dentro, na Zona Norte - Divulgação/PMERJ

Homem foi detido com uma pistola e cinco munições no Engenho de Dentro, na Zona NorteDivulgação/PMERJ

Publicado 14/06/2026 08:03

Rio - Um suspeito acabou preso na madrugada deste domingo (14) após entrar em confronto com policiais do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio. Segundo a corporação, a equipe realizava um motopatrulhamento pela região quando tentou abordar o homem, que estava em uma moto.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito fez disparos contra os agentes. Em seguida, os PMs conseguiram detê-lo. Com o homem, foram apreendidos uma pistola e cinco munições.



O caso foi registrado na 25ª DP (Engenho de Dentro) e o suspeito autuado em flagrante. Ele permanece preso.