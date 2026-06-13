Terminal BRT Metropolitano ganha três novas linhas intermunicipais - Marco Antonio Lima / Prefeitura do Rio

Terminal BRT Metropolitano ganha três novas linhas intermunicipaisMarco Antonio Lima / Prefeitura do Rio

Publicado 13/06/2026 12:49

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, neste sábado (13), a ampliação do serviço do Terminal BRT Metropolitano, que passa a receber, a partir deste domingo (14), três novas linhas intermunicipais de Nilópolis, Belford Roxo e Queimados.

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As novas linhas são a 441I (Queimados x Margaridas), a 516I (Nilópolis x Margaridas) e a 718I (Nova Aurora/Belford Roxo x Margaridas). Em dias úteis, as linhas de Queimados e Belford Roxo vão operar com partidas a cada 20 minutos, enquanto a linha de Nilópolis terá intervalos de 30 minutos. Já o serviço entre o Terminal BRT Metropolitano e o Terminal Intermodal Gentileza opera com intervalo médio de três minutos.



“Essa integração permite que a população economize dinheiro e tempo no deslocamento diário. Quem vem de Queimados, por exemplo, pode economizar o equivalente a um salário ao longo de um ano. Além disso, o trajeto até o Terminal Gentileza leva cerca de 20 minutos no serviço expresso, com ônibus novos, climatizados e mais conforto para os passageiros”, afirmou o prefeito Eduardo Cavaliere.



Com a ampliação, o terminal, que conta com 19 linhas intermunicipais, passa a atender seis cidades da Baixada Fluminense. As integrações podem reduzir o tempo de viagem em até 50%.



“Com a chegada de Queimados, Belford Roxo e Nilópolis, completamos não só a previsão de atendimento dos municípios que acessam a cidade pela Via Dutra, mas também a ocupação planejada das plataformas. Os serviços parador e expresso seguem operando e agora passam a atender uma demanda maior”, disse o secretário de Transportes, Jorge Arraes.



Além da redução do tempo de viagem, os usuários contam com a possibilidade de integração tarifária por meio do Bilhete Único Margaridas (BUM), que permite utilizar BRT, VLT e linhas municipais por um valor fixo de integração.



A iniciativa também impacta o custo do deslocamento. Com o Bilhete Único Margaridas (BUM), o passageiro paga R$ 18,40 no total da viagem de ida e volta, incluindo o uso do ônibus intermunicipal e a integração com BRT, VLT e linhas municipais dentro de um período de até 20 horas. No modelo anterior, esse custo poderia chegar a mais de R$ 40 para quem não utilizava benefícios tarifários.



O prefeito de Queimados, Glauco Kaizer, definiu a iniciativa como um "gol de placa". “O trabalhador da nossa cidade é um dos que mais passa tempo dentro do transporte público no estado do Rio de Janeiro. Por isso, essa integração representa uma dupla conquista. Em primeiro lugar, a economia de tempo, permitindo que as pessoas cheguem mais rápido ao trabalho e voltem mais cedo para casa, com mais qualidade de vida e convivência com suas famílias. Segundo, a economia no bolso”, destacou.



Como funciona o Bilhete Único Margaridas (BUM)



Com o BUM, o passageiro paga R$ 5,00 pela integração no sistema municipal e pode realizar até quatro viagens — duas de ida e duas de volta — entre BRT, VLT e ônibus municipais dentro de um período de até 20 horas.



As linhas intermunicipais que param no Terminal Margaridas têm tarifa de R$ 6,70 — valor definido pelo Detro/RJ — com pagamento realizado por meio do cartão RioCard, operador de bilhetagem do Governo do Estado.



Ao desembarcar no terminal, o passageiro que optar pelo BUM deve utilizar o cartão Jaé— na versão preta ou digital, com CPF vinculado — e acessar as catracas específicas do BRT Metropolitano. Nesse momento, é debitado o valor fixo de R$ 5,00 referente à integração tarifária. A partir dessa primeira validação no Jaé, começa a contar o período de 20 horas da integração.



Dentro desse prazo, o passageiro pode utilizar o BRT até o Terminal Gentileza e, de lá, embarcar sem nova cobrança no VLT (linhas 1 e 4) ou em uma das linhas municipais participantes para chegar ao destino.



Na volta, desde que ainda esteja dentro dessas 20 horas, o processo funciona da mesma forma: o passageiro utiliza gratuitamente o VLT ou o ônibus municipal até o Terminal Gentileza, embarca no BRT e retorna ao Terminal BRT Metropolitano sem novo pagamento da integração. Depois, segue viagem no ônibus intermunicipal de volta à Baixada, pagando novamente apenas a tarifa de R$ 6,70 da linha intermunicipal, também por meio do RioCard.



Assim, no total da ida e volta, o usuário paga somente R$ 18,40 por dia: R$ 6,70 no ônibus intermunicipal de ida + R$ 5,00 do BUM + R$ 6,70 no ônibus intermunicipal de volta. Todo o restante da integração entre BRT, VLT e ônibus municipais dentro desse trajeto será gratuito, desde que o passageiro siga corretamente o roteiro operacional e realize toda a viagem dentro da janela de 20 horas.



Sem o BUM, utilizando apenas o modelo de integração do Bilhete Único Intermunicipal (BUI), esse mesmo deslocamento custaria R$ 18,80 por dia. Para os passageiros que não têm acesso ao benefício do BUI, o gasto diário poderia ultrapassar R$ 40,00. Com o BUM, porém, o trajeto de ida e volta pode ser realizado por R$ 18,40, garantindo uma economia significativa para o usuário.

