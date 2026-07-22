Dois fuzis apreendidos durante ação na comunidade da Colônia - Divulgação

Dois fuzis apreendidos durante ação na comunidade da ColôniaDivulgação

Publicado 22/07/2026 08:33

Rio - Policiais militares apreenderam dois fuzis e recuperaram dois veículos roubados em uma ação realizada após um intenso tiroteio na comunidade da Colônia, em Jacarepaguá , na Zona Oeste do Rio, na madrugada desta quarta-feira (22). A região tem passado por episódios recorrentes de violência.





De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas para verificar uma denúncia de disparos de arma de fogo na região. Ao realizarem buscas, os agentes encontraram dois carros abandonados na entrada da comunidade.



Durante a revista em um dos automóveis, os policiais apreenderam dois fuzis, dois carregadores e munições. Após consulta aos sistemas de segurança, a PM constatou que os dois veículos circulavam com placas adulteradas e possuíam registros de roubo.



O material apreendido e os veículos recuperados foram encaminhados para a 32ª DP (Taquara), onde os agentes registraram o caso. LEIA MAIS! Vídeo mostra CV lançando explosivo com drone em Curicica De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas para verificar uma denúncia de disparos de arma de fogo na região. Ao realizarem buscas, os agentes encontraram dois carros abandonados na entrada da comunidade.Durante a revista em um dos automóveis, os policiais apreenderam dois fuzis, dois carregadores e munições. Após consulta aos sistemas de segurança, a PM constatou que os dois veículos circulavam com placas adulteradas e possuíam registros de roubo.O material apreendido e os veículos recuperados foram encaminhados para a 32ª DP (Taquara), onde os agentes registraram o caso.

Região vive escalada da violência

A região de Curicica e da Comunidade da Colônia tem sido palco de uma escalada da violência provocada pela disputa territorial entre traficantes e milicianos. Na semana passada, um vídeo mostrou criminosos do Comando Vermelho utilizando um drone para lançar um explosivo nas proximidades da Associação de Moradores do Parque Dois Irmãos, em Curicica, deixando um homem ferido.



Na sexta-feira (17), criminosos voltaram a causar transtornos na Zona Oeste ao incendiarem barricadas na Estrada dos Bandeirantes, em Jacarepaguá, durante confrontos na região. As chamas interditaram a via e provocaram reflexos no trânsito, enquanto moradores relataram momentos de tensão diante da sequência de tiroteios e ações de grupos armados.