Dois fuzis apreendidos durante ação na comunidade da ColôniaDivulgação
De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas para verificar uma denúncia de disparos de arma de fogo na região. Ao realizarem buscas, os agentes encontraram dois carros abandonados na entrada da comunidade.
Durante a revista em um dos automóveis, os policiais apreenderam dois fuzis, dois carregadores e munições. Após consulta aos sistemas de segurança, a PM constatou que os dois veículos circulavam com placas adulteradas e possuíam registros de roubo.
O material apreendido e os veículos recuperados foram encaminhados para a 32ª DP (Taquara), onde os agentes registraram o caso.
Na sexta-feira (17), criminosos voltaram a causar transtornos na Zona Oeste ao incendiarem barricadas na Estrada dos Bandeirantes, em Jacarepaguá, durante confrontos na região. As chamas interditaram a via e provocaram reflexos no trânsito, enquanto moradores relataram momentos de tensão diante da sequência de tiroteios e ações de grupos armados.
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