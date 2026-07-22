Tentativa de assalto ocorreu na Avenida Henrique Valadares, no Centro - Reprodução/Rede Social

Tentativa de assalto ocorreu na Avenida Henrique Valadares, no CentroReprodução/Rede Social

Publicado 22/07/2026 11:57

Rio - Um policial civil reagiu a uma tentativa de assalto e atingiu um criminoso na Avenida Henrique Valadares, perto da Praça da Cruz Vermelha, no Centro, na manhã desta quarta-feira (22).

A cena assustou motoristas e pedestres que passavam pelo local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu por volta das 9h40, e o homem baleado foi encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar. Ele não teve a identidade divulgada.

Segundo a Polícia Civil, o agente não ficou ferido. No local, equipes da 5ª DP (Mem de Sá) autuaram o suspeito em flagrante pelos crimes de tentativa de roubo, porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.