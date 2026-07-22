Tentativa de assalto ocorreu na Avenida Henrique Valadares, no CentroReprodução/Rede Social
Policial civil reage a assalto e atinge criminoso no Centro
Agente não ficou ferido
Suspeito de liderar facção no Sul é preso com arma no Recreio
Segundo a Polícia Civil, ele já possui antecedentes por homicídio e era considerado um dos principais alvos das autoridades
Homem é detido após se passar por policial civil na Taquara
Suspeito foi encontrado com simulacro de arma
Vídeo! Quatro adolescentes são apreendidos após tumultos em Copacabana
Imagens mostram adolescentes quebrando janelas de ônibus lotados em pontos de embarque na Avenida Atlântica
Casa de samba é flagrada com furto de energia na Penha
Light identificou fraude no medidor e estima prejuízo de R$ 21,5 mil
Milicianos são presos durante operação em Guaratiba
Polícia Civil desarticulou a base operacional do grupo criminoso na comunidade do Piraquê, nesta quarta-feira
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