Dayanne Bezerra - Reprodução do Instagram

Dayanne BezerraReprodução do Instagram

Publicado 22/07/2026 11:33

Rio - Irmã de Deolane Bezerra, Dayanne justificou sua ausência e da família em uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, na noite desta terça-feira (21), para pedir a liberdade da influenciadora, presa em maio. Em um vídeo publicado no Instagram Stories, a advogada pediu desculpas aos fãs e disse que sabia que teria pessoas "infiltradas" no ato.

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"Quem convocou a manifestação, eu peço desculpa em meu nome e em nome da minha família, porque a gente não pôde ir. Sabíamos que ia ter pessoas infiltradas. Já tínhamos recebido alguns vídeos de certas pessoas que nos odeiam que iriam ir, não sabemos o motivo da pessoa ir em prol de uma luta que não é dela. Não respeitar nem uma manifestação dos fãs", afirmou Dayanne.

"Sabíamos que essas pessoas iriam caçar problema com a gente, que iam atrás de baderna, confusão e estragar esse ato tão bonito que os fãs fizeram em prol da Deolane. Nos desculpem, mas gente fez isso para não estragar até a manifestação. Estamos muito abaladas. Não íamos aguentar provocações e a gente está tentando preservar um pouco a nossa paz, que está sendo muito pouca", complementou.

Deolane está presa desde maio, após ser detida em Alphaville, na Grande São Paulo, durante a Operação Vérnix. A influenciadora é investigada por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro e ocultação de bens supostamente ligado ao PCC. A defesa nega as acusações.