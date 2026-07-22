Jude Paulla expõe bastidores da traição de Rodrigo Godoy contra Preta Gil - Reprodução / Instagram

Jude Paulla expõe bastidores da traição de Rodrigo Godoy contra Preta GilReprodução / Instagram

Publicado 22/07/2026 11:44

Na sequência, Jude contou que ela, Duh Marinho e Gominho descobriram o envolvimento de Rodrigo com outra mulher. Segundo a amiga, os médicos recomendaram que o grupo não revelasse o caso para Preta naquele momento, pois a notícia poderia prejudicar o tratamento."Quando a gente descobriu o que ele tava fazendo e não podia contar pra Preta, porque os médicos disseram que podia atrapalhar o tratamento, eu, Duh e Gominho colocamos ele na parede e falamos: 'A gene sabe que você tá com a outra lá! E você faz o que quiser.. Mas se você puder, pelo menos, ficar do lado dela nesse momento, seria um pouco mais digno'", relatou.Jude afirmou que o grupo pediu para que Rodrigo permanecesse ao lado da cantora até o fim daquela fase do tratamento. "'Avisa a fulana que pelo menos até ela passar pelo tratamento você precisa dar atenção em casa. Depois que acabar, você abre o jogo e vaza, pra manter a harmonia e o bem-estar da Preta'. Nem assim ele quis! Ele sempre escolheu o pior caminho!", criticou.