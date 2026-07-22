Jude Paulla expõe bastidores da traição de Rodrigo Godoy contra Preta GilReprodução / Instagram
Sem citar Rodrigo diretamente, Jude comentou uma declaração feita por ele e afirmou que falta de caráter representa uma escolha. "Amo que o outro lá falou que ninguém é perfeito, realmente ninguém é.. Mas [ser] mau-caráter definitivamente é uma escolha!", escreveu no X, antigo Twitter.
Na sequência, Jude contou que ela, Duh Marinho e Gominho descobriram o envolvimento de Rodrigo com outra mulher. Segundo a amiga, os médicos recomendaram que o grupo não revelasse o caso para Preta naquele momento, pois a notícia poderia prejudicar o tratamento.
"Quando a gente descobriu o que ele tava fazendo e não podia contar pra Preta, porque os médicos disseram que podia atrapalhar o tratamento, eu, Duh e Gominho colocamos ele na parede e falamos: 'A gene sabe que você tá com a outra lá! E você faz o que quiser.. Mas se você puder, pelo menos, ficar do lado dela nesse momento, seria um pouco mais digno'", relatou.
Jude afirmou que o grupo pediu para que Rodrigo permanecesse ao lado da cantora até o fim daquela fase do tratamento. "'Avisa a fulana que pelo menos até ela passar pelo tratamento você precisa dar atenção em casa. Depois que acabar, você abre o jogo e vaza, pra manter a harmonia e o bem-estar da Preta'. Nem assim ele quis! Ele sempre escolheu o pior caminho!", criticou.
Rodrigo Godoy reage ao documentário
amo que o outro lá falou que ninguém é perfeito, realmente ninguém é.. mas mal caráter definitivamente é uma escolha! quando a gente descobriu o que ele tava fazendo e não podia contar pra preta, porque os médicos disseram que podia atrapalhar o tratamento— jude (@judepaulla1) July 22, 2026
Na terça-feira (21), Rodrigo se pronunciou sobre as declarações de Carolina Dieckmann e Gominho no documentário. Nos vídeos, ele afirmou que acompanhou por anos os bastidores da vida de pessoas próximas à cantora e sugeriu que poderia revelar episódios que presenciou.
"Acho que vocês esqueceram que eu vivi muito tempo nos bastidores, né? Que eu ouvi muita coisa, que eu assisti muita coisa, que eu presenciei muita coisa. Vocês estão com um telhado de vidro tacando pedra no teto dos outros. Vocês não estão podendo. Se o lobo mau assoprar, a casa de vocês cai", declarou.
Sem mencionar nomes, o personal trainer também acusou outras pessoas de manter relações extraconjugais. "Um monte de gente falando merda. Vocês não falam da vida de vocês, que era amante de fulano e de fulana, que você, casado, casada, estava com amante na mesma festa. Vocês não lembram disso não, né?", disse.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.