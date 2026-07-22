Ticiane Pinheiro compartilhou fotos de biquíni na GréciaReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Rio - Ticiane Pinheiro compartilhou no Instagram, nesta terça-feira (22), registros de sua viagem por Mykonos, na Grécia. Nas imagens, a apresentadora aparece usando um biquíni azul enquanto aproveita um dia de praia e exibe a boa forma.
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Ticiane Pinheiro compartilhou fotos de biquíni na Grécia - Reprodução / Instagram
Ticiane Pinheiro compartilhou fotos de biquíni na Grécia - Reprodução / Instagram
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Ticiane Pinheiro compartilhou fotos de biquíni na Grécia - Reprodução / Instagram
Ticiane Pinheiro compartilhou fotos de biquíni na Grécia - Reprodução / Instagram
Ticiane Pinheiro compartilhou fotos de biquíni na Grécia - Reprodução / Instagram
Ticiane Pinheiro compartilhou fotos de biquíni na Grécia - Reprodução / Instagram
Ticiane Pinheiro compartilhou fotos de biquíni na Grécia - Reprodução / Instagram

"Vivendo momentos especiais em Mykonos", escreveu ela na legenda da publicação, que recebeu elogios de famosos como Gisliane Rodrigues, Renata Alves e Carol Miarelli.
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Além das fotos na praia, Ticiane também mostrou momentos da viagem nos stories do Instagram. Em um dos vídeos, ela aparece curtindo o Skorpios Beach, um dos destinos mais conhecidos da ilha. Em outro, registra uma comemoração surpresa de aniversário para Rafa Justus em uma sorveteria. "Teve parabéns surpresa no Chill Box para Rafa", escreveu.

A viagem à Europa foi um pedido da própria Rafa. Antes de embarcar, Ticiane contou que conversou com o marido, o jornalista César Tralli, que apoiou a ideia. Enquanto ela viajou com a primogênita, a filha caçula Manuella, de 7 anos, permaneceu no Brasil com o pai.
 
 
 
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*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa