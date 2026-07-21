César Tralli celebrou aniversário de 17 anos de Rafa Justus - Reprodução/Instagram

César Tralli celebrou aniversário de 17 anos de Rafa Justus Reprodução/Instagram

Publicado 21/07/2026 14:08

Rio - César Tralli fez uma homenagem para a enteada, Rafa Justus, que completou 17 anos nesta terça-feira (21). O apresentador do 'Jornal Nacional', da TV Globo, compartilhou uma série de fotos de momentos especiais com a esposa, Ticiane Pinheiro, e a adolescente.

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"Que dia especial pra você, bis!! Que dia especial pra nós, sua família. Parabéns pelos seus 17 anos hoje! Olho no retrovisor e enxergo a estrada cheia de desafios e de muita beleza trilhada por você até aqui…", escreveu na legenda.

O jornalista relembrou que conheceu a jovem quando ela tinha apenas 4 anos. "Seu carinho, sua simpatia, seu sorriso me conquistaram definitivamente. Você despertou em mim a vocação para a paternidade. Hoje, sou um PAIdrasto e um pai muito realizado. Muito obrigado. Você sabe que pode contar comigo pra tudo. Na alegria e na tristeza. Estaremos juntos. Somos uma família abençoada. Deus te abençoe muito!"

Rafa Justus é fruto do antigo relacionamento de Ticiane Pinheiro com o empresário Roberto Justus. Já do casamento da apresentadora com César Tralli nasceu Manuella, de 7 anos