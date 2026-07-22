Selena Gomez completou 34 anos e celebrou data - Reprodução/Instagram

Selena Gomez completou 34 anos e celebrou dataReprodução/Instagram

Publicado 22/07/2026 13:37 | Atualizado 22/07/2026 14:28

Rio – Selena Gomez completou 34 anos, nesta quarta-feira (22), e celebrou a data especial em postagem nas redes sociais. A cantora publicou uma foto em que aparece assoprando as velas de bolo de aniversário, e destacou gratidão por seu público.

"Primeiro, quero agradecer imensamente a cada um de vocês pelo apoio, pelo carinho e por todas as mensagens de aniversário. É graças a todos vocês que posso criar coisas novas todos os dias. Obrigada por sempre me fazerem a garota mais feliz do mundo", escreveu na legenda.

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Gomez também celebrou os seis anos do Rare Impact Fund, iniciativa da artista que busca oferecer e aumentar o acesso de jovens a serviços de saúde mental. "A minha versão de antigamente jamais acreditaria que eu celebraria meu aniversário junto com os seis anos do Rare Impact Fund. Meu coração está transbordando de alegria hoje. Ver essa comunidade se unir em prol da saúde mental dos jovens tem sido o maior presente", disse.



Entre os comentários da publicação de Selena, o marido da artista, Benny Blanco, de 38 anos, aproveitou, ainda, para se declarar: "Ei, estou olhando para você na vida real agora, amor. Eu te amo".

Gomez também celebrou os seis anos do Rare Impact Fund, iniciativa da artista que busca oferecer e aumentar o acesso de jovens a serviços de saúde mental. "A minha versão de antigamente jamais acreditaria que eu celebraria meu aniversário junto com os seis anos do Rare Impact Fund. Meu coração está transbordando de alegria hoje. Ver essa comunidade se unir em prol da saúde mental dos jovens tem sido o maior presente", disse.Entre os comentários da publicação de Selena, o marido da artista, Benny Blanco, de 38 anos, aproveitou, ainda, para se declarar: "Ei, estou olhando para você na vida real agora, amor. Eu te amo".

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa