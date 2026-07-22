Francisco Gil usou as redes sociais para fazer uma declaração de amor à namorada, Alane DiasReprodução / Instagram

Mais artigos de Carolina Irigoyen
Carolina Irigoyen
Rio - Francisco Gil usou as redes sociais para fazer uma declaração de amor à namorada, Alane Dias, durante a viagem que os dois fazem pela Ilha de Córsega, na França. Nos stories publicados nesta terça-feira (22), o cantor compartilhou uma foto da ex-BBB diante da paisagem da ilha e se derreteu por ela.
fotogaleria
Francisco Gil usou as redes sociais para fazer uma declaração de amor à namorada, Alane Dias - Reprodução / Instagram
Francisco Gil usou as redes sociais para fazer uma declaração de amor à namorada, Alane Dias - Reprodução / Instagram
"Te amo! Te amo! Te amo!", escreveu ele na legenda. Em outro registro, Francisco apareceu em uma selfie enquanto Alane relaxava sobre as pedras à beira-mar. Na imagem, ele marcou o perfil da influenciadora e adicionou um emoji de coração. 

LEIA MAIS: Francisco Gil e mais famosos prestam homenagens à Preta
LEIA MAIS: Nanda Costa deixa teatro com ex de Francisco Gil
LEIA MAIS: Alane Dias posa com folha e chama atenção ao celebrar Dia da Dança

O casal assumiu o relacionamento no ano passado após meses de especulações. Desde que oficializaram a relação, Francisco e Alane costumam compartilhar momentos da rotina a dois nas redes sociais.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa