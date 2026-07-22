Francisco Gil usou as redes sociais para fazer uma declaração de amor à namorada, Alane Dias - Reprodução / Instagram

Francisco Gil usou as redes sociais para fazer uma declaração de amor à namorada, Alane DiasReprodução / Instagram

Publicado 22/07/2026 13:34 | Atualizado 22/07/2026 13:54

Rio - Francisco Gil usou as redes sociais para fazer uma declaração de amor à namorada, Alane Dias, durante a viagem que os dois fazem pela Ilha de Córsega, na França. Nos stories publicados nesta terça-feira (22), o cantor compartilhou uma foto da ex-BBB diante da paisagem da ilha e se derreteu por ela.

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LEIA MAIS: "Te amo! Te amo! Te amo!", escreveu ele na legenda. Em outro registro, Francisco apareceu em uma selfie enquanto Alane relaxava sobre as pedras à beira-mar. Na imagem, ele marcou o perfil da influenciadora e adicionou um emoji de coração.LEIA MAIS: Francisco Gil e mais famosos prestam homenagens à Preta