Caio Paduan e Gabriel Stauffer estão no elenco de ?O Acerto De Contas Das Gêmeas Trocadas? - Ricardo Bufolin / Divulgação

Caio Paduan e Gabriel Stauffer estão no elenco de ?O Acerto De Contas Das Gêmeas Trocadas?Ricardo Bufolin / Divulgação

Publicado 23/07/2026 11:40

Rio - Caio Paduan e Gabriel Stauffer integram o elenco de "O Acerto de Contas das Gêmeas Trocadas", nova novela vertical, formato desenvolvido para o consumo em dispositivos móveis, com episódios curtos, já disponível no Globoplay. No microdrama, que aborda a história das gêmeas Berenice (Maya Aniceto) e Beatriz (Maíra Aniceto), os artistas interpretam os antagonistas Anderson e Hugo, respectivamente.

Herdeiro de uma poderosa companhia aérea, Hugo é namorado de Beatriz, uma jovem rica, mas vai se encantar por Berenice - sem saber que ela trocou de identidade com a irmã depois de um grande tumulto em uma escola de gastronomia.

"O Hugo está bem no centro da trama dessas gêmeas que trocam de lugar. Ele tem pais controladores e tenta agradar a todos e, ao mesmo tempo, investir nos próprios sonhos — o que parece ser bastante difícil para ele. Todo o enredo do Hugo me capturou bastante. O set com profissionais excelentes e a troca sincera com todos os atores, tudo colaborou para uma produção muito agradável, feita com muito carinho e dedicação. Espero que os espectadores gostem!", diz Gabriel.

Já Caio dá vida a Anderson, ex-namorado de Berenice. "Meu personagem tem uma personalidade bastante explosiva e carismática ao mesmo tempo", comenta o ator. "O público vai tirar muitos aprendizados dessa história. Para mim, entretenimento precisa vir acompanhado de uma mensagem, e esse roteiro reúne todos esses ingredientes para que as pessoas se divirtam", acrescenta.

Com 20 anos de carreira, Caio também celebra a chance de trabalhar com Giulia Gam e Guilherme Leme Garcia nesta produção. "Sou fã deles e fiz questão de dizer isso. Tietei mesmo no primeiro dia, pedi foto (risos). A minha parceria com o Gabriel também foi muito legal. A gente não se conhecia e interpretamos personagens antagônicos. O Gabriel é um grande talento."

A experiência de atuar em um novo formato agradou Gabriel, que integrou o elenco de novelas como "Pantanal" (2025) e "A Força do Querer" (2017). "Foi um grande aprendizado. Me senti dançando uma música que eu nunca tinha ouvido antes. Delicioso!"