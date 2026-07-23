Carol Nakamura - Reprodução / Instagram

Carol NakamuraReprodução / Instagram

Publicado 23/07/2026 08:48

Rio - Carol Nakamura , de 43 anos, realizou um tratamento íntimo com laser de CO₂ durante uma visita a uma clínica. A atriz e bailarina procurou atendimento ginecológico para exames de rotina e, após a avaliação médica, decidiu iniciar o procedimento.

Em um vídeo gravado durante a consulta, Carol comentou a experiência com bom humor. "Vou sair daqui rejuvenescida. Cheguei com 40 e vou reduzir a quilometragem para 18", brincou a artista, atendida na Clínica Leger.

A atriz contou que nunca havia passado por uma avaliação desse tipo e aproveitou para destacar a importância dos cuidados com a saúde íntima feminina. "Existe um tabu muito grande em relação aos cuidados com essa parte íntima. Algumas pessoas enfrentam problemas que dificultam até a relação sexual, mas não procuram um profissional por vergonha. Precisamos cuidar não apenas do rosto e do corpo, mas também da nossa região íntima", afirmou.

A ginecologista Fabiane Gama, responsável pelo atendimento, explicou que o protocolo escolhido depende das características e necessidades de cada paciente. "O laser de CO₂ pode ser utilizado tanto na parte externa quanto na interna, com o objetivo de estimular a produção de colágeno e tratar alterações que podem surgir com o passar dos anos. A partir dos 40, a queda hormonal pode provocar uma perda mais significativa de colágeno na região íntima", declarou.

Segundo a médica, o procedimento também pode ter indicação funcional, além da finalidade estética. "Cada paciente precisa passar por uma avaliação individual para entender qual é a indicação mais adequada. Em muitos casos, esses cuidados podem contribuir para melhorar o conforto, a qualidade dos tecidos e a vida sexual da mulher, especialmente durante as mudanças hormonais", concluiu.