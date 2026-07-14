Carol Nakamura - Reprodução / Instagram

Carol NakamuraReprodução / Instagram

Publicado 14/07/2026 07:56

Rio - Carol Nakamura usou as redes sociais para falar sobre a vida amorosa. Solteira desde o fim do casamento de quatro anos com Guilherme Leonel, anunciado no ano passado, a atriz e dançarina afirmou que tem dificuldade para encontrar homens interessantes e criticou a falta de iniciativa dos possíveis pretendentes.

Durante uma interação com os seguidores nos stories do Instagram, a ex-integrante do balé do "Domingão do Faustão" respondeu se continua solteira por escolha própria ou por falta de opções. "Olha, gente nunca é difícil, né? Principalmente quando você trabalha na TV, então, gente sempre aparece", declarou.

Carol explicou, no entanto, que poucas pessoas despertam seu interesse. Segundo a artista, a maturidade também mudou suas expectativas em relação a um novo relacionamento. "Agora, pessoas que me interessam, aí é mais complicado, entendeu? Aí realmente se torna uma coisa difícil porque eu tenho umas complexidades", disse.

"Não é que eu fique escolhendo muito, mas assim, depois que você já se relacionou com alguém, você quer algo melhor, né? E vem com toda uma maturidade que na juventude eu não tinha", completou.

Na sequência, a atriz avaliou que o comportamento dos homens mudou e apontou uma diferença entre os discursos e as atitudes. "Hoje em dia o mundo tá diferente, entendeu? Os homens estão muito sem iniciativa, estão falando demais e fazendo de menos, então realmente tá difícil", lamentou.

Carol e Guilherme anunciaram a separação nas redes sociais. Na ocasião, o ex-marido publicou um desabafo no qual afirmou que se sentia pressionado pela atriz. Ele não revelou o motivo específico do término, mas declarou que enfrentou crises ao tentar corresponder às expectativas dela durante a relação.