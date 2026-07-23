Cora, de 16 anos, é filha do meio de Lacerda e Vanessa LóesReprodução/Instagram

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Isabela Bitencourt
Rio – O ator Thiago Lacerda, de 48 anos, mostrou a imagem de filha do meio, Cora, de 16, nas redes sociais, nesta última quarta-feira (22). Ela é fruto de seu casamento com Vanessa Lóes, de 54. 

Na publicação, ele compartilhou foto da filha olhando para o lado de fora da janela, e escreveu na legenda: "'O Mistério, sua Maravilha e Potência' ou 'Eny'. Nos comentários, Vanessa reagiu: "Nosso amor". 
Lacerda e Lóes são casados desde 2001, e têm três filhos: Gael, de 19 anos, Cora, de 16, e Pilar, de 12. 
Vale lembrar que Thiago está de volta às novelas em "Por Você", da TV Globo, que estreia no dia 17 de agosto. Na trama, ele viverá o personagem Gabriel Jordão, um advogado que se vê diante de dois amores, sua mulher  Vanessa (Alinne Moraes) e a médica Bela (Sheron Menezzes). 
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa