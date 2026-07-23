Rio – O ator Thiago Lacerda, de 48 anos, mostrou a imagem de filha do meio, Cora, de 16, nas redes sociais, nesta última quarta-feira (22). Ela é fruto de seu casamento com Vanessa Lóes, de 54.
Na publicação, ele compartilhou foto da filha olhando para o lado de fora da janela, e escreveu na legenda: "'O Mistério, sua Maravilha e Potência' ou 'Eny'. Nos comentários, Vanessa reagiu: "Nosso amor".
Lacerda e Lóes são casados desde 2001, e têm três filhos: Gael, de 19 anos, Cora, de 16, e Pilar, de 12.
Vale lembrar que Thiago está de volta às novelas em "Por Você", da TV Globo, que estreia no dia 17 de agosto. Na trama, ele viverá o personagem Gabriel Jordão, um advogado que se vê diante de dois amores, sua mulher Vanessa (Alinne Moraes) e a médica Bela (Sheron Menezzes).
*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa