Luiza Possi revelou o que a fez tomar a decisão de dedicar sua carreira à música cristã - Reprodução / Youtube

Luiza Possi revelou o que a fez tomar a decisão de dedicar sua carreira à música cristãReprodução / Youtube

Publicado 23/07/2026 09:43 | Atualizado 23/07/2026 10:32

Rio - Luiza Possi revelou que a mãe, Zizi Possi, demorou a acreditar que a conversão dela ao cristianismo era definitiva. Em entrevista ao podcast "Pode Crê", que foi ao ar nesta quarta-feira (22), a cantora contou que a artista estranhou a mudança em seu comportamento e chegou a dizer que a filha "voltaria a ser como antes".

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"Ela dizia: 'Às vezes eu acho que é mentira, que você vai voltar, porque você virou uma pessoa tão mais amorosa, tão mais carinhosa e generosa comigo que eu nem acredito'." Segundo Luiza, com o passar do tempo, a mãe reconheceu que a transformação era verdadeira. "Depois ela confessou: 'Isso só foi possível por causa de Jesus, filha'."



A artista explicou que a mudança aconteceu depois de um período de profunda insatisfação, quando, apesar da carreira consolidada, sentia que algo ainda faltava. "A fama vem, o sucesso vem, o dinheiro vem e, quando eu vejo, continuo com o mesmo vazio, com a mesma tristeza. Estou correndo atrás do quê?", relembrou.



Segundo Luiza, ela vivia um momento de angústia ao lado do marido, Cris Gomes, e chegou a cogitar abandonar a carreira e deixar o Brasil. "Eu estava vivendo um momento muito aflitivo (...), pensando em mudar para o exterior, largar tudo. Estava exausta de querer, de planejar, de manter. Eu imaginava como seria ter uma chance de recomeçar do zero, uma vida completamente nova", afirmou.



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Foi nesse contexto que começou a ouvir louvores e, depois, uma pregação do evangelista Deive Leonardo durante um trajeto de carro. "Quando eu senti a presença de Jesus pela primeira vez, falei: 'Meu Deus, o que é isso?'. Nada igual. Me tirou a angústia, me tirou a aflição, me tirou o medo. Depois que você ganha consciência sobre uma coisa, não tem volta."



A cantora afirmou que a conversão também mudou sua forma de enxergar a liberdade. "Hoje, liberdade é estar no domínio e no controle das minhas emoções, dos meus hábitos, do que entra no meu corpo, do que entra na minha casa. Eu me sinto muito mais livre hoje do que quando fazia tudo o que queria."



Luiza contou que resistiu à ideia de gravar músicas gospel. Ela escreveu canções inspiradas em sua experiência de fé pensando que seriam interpretadas por outra artista, até entender que deveria contar a própria história. "Eu sempre falava: 'Não vou cantar gospel'. Mas Deus falou: 'Eu quero que você conte a nossa história'."



A mudança, porém, provocou uma reviravolta em sua carreira. Após gravar um manifesto anunciando que passaria a cantar para Jesus, a repercussão foi imediata. "No dia seguinte, estava em todos os lugares. Minha vida parou. Não tinha mais show para fazer. Houve uma turbulência. Eu estava vivendo um luto e ninguém entendia", contou.



Hoje, Luiza vive uma fase de transição entre o repertório construído ao longo de mais de 25 anos de carreira e os novos projetos voltados à música cristã. Ela prepara a gravação de seu primeiro DVD gospel, marcada para setembro, na Sala São Paulo. "Ela dizia: 'Às vezes eu acho que é mentira, que você vai voltar, porque você virou uma pessoa tão mais amorosa, tão mais carinhosa e generosa comigo que eu nem acredito'." Segundo Luiza, com o passar do tempo, a mãe reconheceu que a transformação era verdadeira. "Depois ela confessou: 'Isso só foi possível por causa de Jesus, filha'."A artista explicou que a mudança aconteceu depois de um período de profunda insatisfação, quando, apesar da carreira consolidada, sentia que algo ainda faltava. "A fama vem, o sucesso vem, o dinheiro vem e, quando eu vejo, continuo com o mesmo vazio, com a mesma tristeza. Estou correndo atrás do quê?", relembrou.Segundo Luiza, ela vivia um momento de angústia ao lado do marido, Cris Gomes, e chegou a cogitar abandonar a carreira e deixar o Brasil. "Eu estava vivendo um momento muito aflitivo (...), pensando em mudar para o exterior, largar tudo. Estava exausta de querer, de planejar, de manter. Eu imaginava como seria ter uma chance de recomeçar do zero, uma vida completamente nova", afirmou.LEIA MAIS: Maria Gadú ainda não superou Luiza Possi? LEIA MAIS: Luiza Possi faz relato sobre assédio e alerta seguidoras Foi nesse contexto que começou a ouvir louvores e, depois, uma pregação do evangelista Deive Leonardo durante um trajeto de carro. "Quando eu senti a presença de Jesus pela primeira vez, falei: 'Meu Deus, o que é isso?'. Nada igual. Me tirou a angústia, me tirou a aflição, me tirou o medo. Depois que você ganha consciência sobre uma coisa, não tem volta."A cantora afirmou que a conversão também mudou sua forma de enxergar a liberdade. "Hoje, liberdade é estar no domínio e no controle das minhas emoções, dos meus hábitos, do que entra no meu corpo, do que entra na minha casa. Eu me sinto muito mais livre hoje do que quando fazia tudo o que queria."Luiza contou que resistiu à ideia de gravar músicas gospel. Ela escreveu canções inspiradas em sua experiência de fé pensando que seriam interpretadas por outra artista, até entender que deveria contar a própria história. "Eu sempre falava: 'Não vou cantar gospel'. Mas Deus falou: 'Eu quero que você conte a nossa história'."A mudança, porém, provocou uma reviravolta em sua carreira. Após gravar um manifesto anunciando que passaria a cantar para Jesus, a repercussão foi imediata. "No dia seguinte, estava em todos os lugares. Minha vida parou. Não tinha mais show para fazer. Houve uma turbulência. Eu estava vivendo um luto e ninguém entendia", contou.Hoje, Luiza vive uma fase de transição entre o repertório construído ao longo de mais de 25 anos de carreira e os novos projetos voltados à música cristã. Ela prepara a gravação de seu primeiro DVD gospel, marcada para setembro, na Sala São Paulo.

Assista ao episódio na íntegra:





*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa