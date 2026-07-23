Ana Hickmann e Edu Guedes - Reprodução do Instagram

Ana Hickmann e Edu GuedesReprodução do Instagram

Publicado 23/07/2026 07:47

Rio - Ana Hickmann curte as férias na Grécia acompanhada do marido, Edu Guedes. A apresentadora do "Hoje em Dia", da Record, publicou, no Instagram, nesta quarta-feira (22), alguns registros ao lado do amado em pontos turísticos do país. Nas imagens, os dois aparecem abraçadinhos e sorridentes.

fotogaleria

"Felicidade, amor, aventura, viagem gastronômica e cultural. Estamos amando a Grécia. Os 3 primeiros dias foram incríveis", escreveu Ana na legenda.

Em outra publicação, a apresentadora mostrou que o casal está acompanhado dos filhos: Alexandre, fruto da antiga união de Ana com o empresário Alexandre Correa; e Maria Eduarda Guedes, do antigo relacionamento de Edu Guedes com a empresária Daniela Zurita.

"Existem viagens incríveis. De tempos em tempos tiramos férias, mas dessa vez podemos dizer que a Grécia superou tudo!! Viajar com nossos filhos é o maior presente de todos. Nossa jornada aqui está só começando. Primeira parada Athenas. Viva a Grécia", celebrou Ana.

