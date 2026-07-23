Cantor Jão - Reprodução de vídeo

Cantor JãoReprodução de vídeo

Publicado 23/07/2026 06:45 | Atualizado 23/07/2026 13:13

Rio - Após mais de um ano de hiato, Jão anunciou oficialmente seu retorno à música. Nesta quinta-feira (23), depois de uma contagem regressiva em seu site, o cantor revelou o lançamento de "Memórias Póstumas", seu quinto álbum de estúdio, marcado para domingo (26).

ELE ESTÁ DE VOLTA pic.twitter.com/ddCWnL4FCv — Jão Magazine (@jaomagazine) July 22, 2026

O primeiro sinal da nova fase havia surgido na noite de quarta-feira (22), quando um teaser foi exibido durante o intervalo da novela "Quem Ama Cuida", da TV Globo. Nas imagens, o artista aparece moreno e dá indícios da estética da nova era.



Antes de divulgar a novidade, Jão enviou um e-mail para alguns fãs que acompanham sua trajetória desde o início da carreira, em 2017. "Estou muito nervoso, mais do que sempre. A verdade é que tive um ano estranho e fazer esse disco foi como contar tudo pra vocês, enquanto vocês não estavam lá. Estou feliz por estar de volta. Até daqui a pouco", escreveu.



No teaser que apresentou o nome e os visuais do projeto, o cantor reflete sobre a morte, o luto e os motivos que o levam a cantar. Antes de anunciar a pausa, ele perdeu as duas avós e, em junho do ano passado, enfrentou a morte do pai. "Que coisa inútil é essa de perder algo que se ama muito e não poder perder ali na mesma hora o amor que sente, lavar no banho, evaporar", refletiu o artista.



"E eu desconfio que é por isso que o homem aprendeu a falar, a escrever e a cantar. É onde se deixa esse peso, inventamos verdades, abraçamos mortos e dias ruins já nascem feios. A literatura, a arte são truques para suprir essa falha substancial da nossa natureza de não poder romper o laço na hora em que algo parte e, se o amor não escolhe pra onde vai, aqui eu escolho", afirmou.



A volta de Jão foi celebrada pelos fãs. "Não acredito, ele voltou mesmo", vibrou um usuário do X, antigo Twitter. "Estou emocionado", disse outro. "É real, o Jão voltou e voltou com tudo, ainda mais lindo e no horário nobre da Globo", disparou uma terceira pessoa.



As especulações sobre o fim da pausa musical começaram quando um despacho publicado no Diário Oficial do Município de São Paulo revelou parecer técnico favorável para um evento intitulado "Audição - Jão", no Vale do Anhangabaú, no domingo (26), das 14h às 20h. Segundo o documento, a montagem ocorreria entre os dias 22 e 25 de julho, e a desmontagem, no dia 27.



Uma animação interativa com flores brancas também passou a surgir na tela quando o nome do cantor era pesquisado no Google. A ação ultrapassou 3 milhões de interações e viralizou entre os fãs, que aguardavam notícias do artista desde abril de 2025.

Dono de hits como "Idiota", "Me Lambe" e "Pilantra", Jão anunciou a pausa na carreira em janeiro do ano passado e se afastou das redes sociais e dos palcos em abril. Na ocasião, explicou que desejava viver momentos de lazer e descanso.



