Eliezer diz que vício em pornografia abalou casamento com Viih Tube - Reprodução Instagram

Eliezer diz que vício em pornografia abalou casamento com Viih TubeReprodução Instagram

Publicado 23/07/2026 07:13 | Atualizado 23/07/2026 07:22





"'A pornografia quase acabou com o meu casamento'. Quantas mulheres e quantos homens aqui já não passaram por isso? A luta contra o vício em pornografia. Quantos relacionamentos já não foram destruídos por conta do vício na pornografia?", afirmou Eliezer, que na legenda do vídeo deixou claro que o relato não era pessoal. Rio - Eliezer usou o Instagram, nesta quarta-feira (22), para fazer um alerta sobre o vício em pornografia. O influenciador digital, que vive um relacionamento com Viih Tube, também mencionou o acesso precoce de crianças a conteúdos adultos."'A pornografia quase acabou com o meu casamento'. Quantas mulheres e quantos homens aqui já não passaram por isso? A luta contra o vício em pornografia. Quantos relacionamentos já não foram destruídos por conta do vício na pornografia?", afirmou Eliezer, que na legenda do vídeo deixou claro que o relato não era pessoal.

Eliezer também chamou a atenção para o acesso cada vez mais precoce de crianças e adolescentes a conteúdos adultos na internet. Segundo ele, estudos apontam que o primeiro contato com pornografia tem ocorrido, em média, aos 9 anos, e defendeu que pais e responsáveis acompanhem mais de perto o que os filhos consomem online.



O influenciador ressaltou que o objetivo do vídeo não era julgar quem assiste a esse tipo de conteúdo, mas incentivar o diálogo dentro das famílias. "Meu papel aqui não é apontar o dedo para quem assiste pornografia. Estou falando sobre o seu filho. É esse olhar para além de dentro da sua casa que a gente precisa ter", concluiu.



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