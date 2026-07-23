Eliezer diz que vício em pornografia abalou casamento com Viih TubeReprodução Instagram
"'A pornografia quase acabou com o meu casamento'. Quantas mulheres e quantos homens aqui já não passaram por isso? A luta contra o vício em pornografia. Quantos relacionamentos já não foram destruídos por conta do vício na pornografia?", afirmou Eliezer, que na legenda do vídeo deixou claro que o relato não era pessoal.
O influenciador ressaltou que o objetivo do vídeo não era julgar quem assiste a esse tipo de conteúdo, mas incentivar o diálogo dentro das famílias. "Meu papel aqui não é apontar o dedo para quem assiste pornografia. Estou falando sobre o seu filho. É esse olhar para além de dentro da sua casa que a gente precisa ter", concluiu.
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