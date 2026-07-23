Goleiro Hugo Souza e Rauany Barcellos - Reprodução de vídeo

Goleiro Hugo Souza e Rauany BarcellosReprodução de vídeo

Publicado 23/07/2026 08:34

Rio - Rauany Barcellos, de 22 anos, está grávida do goleiro Hugo Souza, de 27, do Corinthians. A novidade foi compartilhada pela influenciadora digital por meio do Instagram, nesta quarta-feira (23), depois do término do noivado dos dois. Ela disse, ainda, que espera uma menina, Pétala.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Rauany Barcellos (@rauanybarcelloss)



"Pétala… Doce e avassalador amor. Ainda que eu tenha medo, serei a mãe assustada mais valente que você já viu! Eu te prometo um mundo seguro, cheio de amor e de tudo mais incrível que eu puder te mostrar. Você foi escolhida pelo Espírito Santo, confiada aos nossos braços, e a minha missão como mamãe é te criar para te apresentar a força do amor mais avassalador e transformador desse mundo, o dele. Conto os dias, ansiosa para o nosso tão aguardado encontro… Com amor, sua mamãe", escreveu Rauany.

Hugo Souza comentou a publicação e se mostrou empolgado. "Amor, respeito, carinho e cumplicidade, filha, obrigado por ser nosso sonho, nós já te amamos muito, e estamos aqui te esperando para te dar todo amor que existe nesse mundo, e temos certeza que você está vindo para deixar nossas vidas muito mais lindas com a sua beleza, assim como a beleza indescritível de uma Pétala…".

Rauany e Hugo assumiram o relacionamento em março do ano passado. Em agosto, noivaram. No mesmo mês, a influenciadora contou que sofreu uma perda gestacional dos gêmeos que esperava. Já em abril deste ano, o término da relação dos dois foi confirmado.