Claudia Raia e os filhos: Enzo Celulari, Sophia Raia e Luca - Reprodução / Instagram

Claudia Raia e os filhos: Enzo Celulari, Sophia Raia e Luca Reprodução / Instagram

Publicado 23/07/2026 07:53 | Atualizado 23/07/2026 07:55

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Nas imagens compartilhadas, Edson aparece com Enzo, Sophia e Chiara, de 4 anos. A menina é fruto do casamento do ator com Karin Roepke, de 44 anos. Os dois oficializaram a união em 2017.Claudia, por sua vez, publicou uma foto com Enzo, Sophia e Luca, de 3 anos, filho de seu relacionamento com Jarbas Homem de Mello, de 56 anos. O casal se casou em 2018."Alegria da mãe com os três filhos juntos!!", escreveu a atriz na legenda da publicação. Enzo respondeu à homenagem: "Amo muito vocês!".No último sábado (18), Edson também compartilhou um registro ao receber Enzo e Sophia na plateia do espetáculo "O Beijo no Asfalto", no qual está em cartaz."Nossa segunda sessão de O Beijo no Asfalto eu dediquei a Sophia e Enzo. Com filhos na plateia a gente se sente em casa. Muito amor", declarou o ator.