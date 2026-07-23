Filho de Juliana Paes completa 13 anos e ganha bolo feito pela atriz Reprodução/Instagram

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Letícia Montrezor
Rio - Juliana Paes celebrou os 13 anos do filho caçula, Antônio, com uma comemoração em casa nesta quarta-feira (22). Para marcar a data, a atriz preparou um bolo de chocolate e compartilhou alguns registros da festa nas redes sociais.
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Filho de Juliana Paes completa 13 anos e ganha bolo feito pela atriz - Reprodução/Instagram
Filho de Juliana Paes completa 13 anos e ganha bolo feito pela atriz - Reprodução/Instagram
Filho de Juliana Paes completa 13 anos e ganha bolo feito pela atriz - Reprodução/Instagram

Ao mostrar os preparativos, Juliana fez referência a Maria da Paz, personagem que interpretou na novela "A Dona do Pedaço", exibida em 2019. Na trama, a protagonista ficou conhecida pelo talento na produção de bolos.

"Acordei e me transformei… aka Mary Peace!", escreveu a artista ao mostrar o resultado da sobremesa preparada para o aniversariante.

Na hora dos “Parabéns”, Juliana apareceu ao lado de Antônio e do filho mais velho, Pedro, de 15 anos. Familiares e amigos também participaram da celebração.

Antônio e Pedro são frutos do casamento da atriz com o empresário Carlos Eduardo Baptista.