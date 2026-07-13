Fernanda Rodrigues protagoniza novela vertical do Globoplay - Divulgação/Sérgio Baia

Fernanda Rodrigues protagoniza novela vertical do GloboplayDivulgação/Sérgio Baia

Publicado 13/07/2026 05:00

Rio - Fernanda Rodrigues, de 46 anos, retorna ao universo da dramaturgia da TV Globo após atuar em "Fuzuê" (2023). A atriz integra o elenco de "Eu Não Era Louca, Era Casada", novela em formato vertical criada por Ecila Pedroso para o Globoplay, na qual interpreta Beatriz, galerista presa em uma relação marcada pela manipulação do marido, Vitor (Ricardo Pereira).

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A personagem passa a duvidar da própria sanidade devido aos efeitos da violência psicológica. "O que mais me chamou a atenção foi a oportunidade de contar uma história que conversa com tantas mulheres e ainda explorar esse novo formato de se fazer dramaturgia. A personagem passa por situações muito delicadas, mas que infelizmente fazem parte da realidade de muita gente. Quando a ficção consegue provocar reflexão e emocionar, acho que ela cumpre um papel muito importante", avalia.

Fernanda mergulhou na dinâmica do gaslighting, forma de violência psicológica que leva a pessoa a questionar a própria percepção da realidade. "Muitas vezes, a própria vítima demora para perceber o que está acontecendo. E isso veio muito pronto no texto. O processo foi todo muito dinâmico e as leituras foram muito valiosas nesse processo. É muito importante que a ficção abra espaço para discutir temas como esse, porque pode ajudar muita gente a reconhecer sinais e entender que esse tipo de abuso existe."

A atriz destaca o maior desafio na construção da protagonista de "Eu Não Era Louca, Era Casada". "Acho que foi encontrar esse equilíbrio entre a força e a vulnerabilidade dela. Ela passa por um processo muito intenso e, em muitos momentos, precisa esconder a dor, continuar 'funcionando' e seguindo a vida. Foi um exercício de construir emoções muito sutis, respeitando cada etapa dessa trajetória, sem cair em excessos", conta.

Além de Ricardo Pereira, o elenco da novela vertical ainda traz nomes como Bárbara Reis, Daniel Rocha e Danielle Winits. "A gente construiu uma relação de muita confiança, o que é essencial quando você está contando uma história emocionalmente tão intensa. Existe um respeito muito grande entre nós e isso fortalece muito o trabalho", diz.

Morando em Lisboa, Portugal, desde o fim de 2024, Fernanda revela como encara o retorno ao Brasil para as gravações da trama. "Está sendo muito gostoso. Sempre fico feliz de voltar aos estúdios, reencontrar equipes, colegas e viver esse ambiente de criação que faz parte da minha vida desde muito cedo. Cada trabalho traz um aprendizado diferente e voltar com uma personagem desafiadora torna tudo ainda mais especial."

Atuação em Portugal



A brasileira também se prepara para o lançamento da série portuguesa "Amici", que será exibida na TV e disponibilizada na plataforma RTP Play. Na produção, ela dará vida à mãe de um dos protagonistas, vivido por Lucas Picon. "É um projeto muito especial, que fala sobre encontros, relações e os diferentes momentos da vida de uma forma muito sensível. Foi uma experiência deliciosa de fazer, com um elenco incrível e uma equipe muito talentosa. Ainda não posso adiantar muitos detalhes, mas posso dizer que é uma história cheia de humanidade, emoção e identificação. Estou muito feliz de poder apresentar esse trabalho e ansiosa para ver a reação do público", antecipa.

Videocast

Em junho, Fernanda Rodrigues estreou no comando do "Café com Pastel", em parceria com a influenciadora Bruna Gomes. As duas se conheceram em solo português e criaram o projeto, que ganha novos episódios todo domingo, às 14h de Portugal e às 18h no Brasil.

"Ele nasceu da vontade muito genuína e totalmente despretensiosa de criar um espaço para conversas leves, sinceras e sem muita formalidade. Eu gosto de ouvir histórias, de conhecer as pessoas para além da imagem que elas passam. O nome traduz um pouco essa proposta de um encontro despretensioso, quase como uma conversa entre amigos. Acho que o público se identifica justamente por essa simplicidade", explica.

A sintonia entre as duas surgiu de forma espontânea e foi construída a partir da afinidade desenvolvida nos bastidores. "Desde o começo a gente percebeu que tinha um jeito parecido de enxergar as coisas, apesar de termos idades e personalidades distintas. Existe respeito, parceria e admiração entre nós, e isso acaba aparecendo na frente das câmeras. A gente se diverte muito trabalhando juntas, mas também leva o projeto muito a sério. Acho que quando existe verdade na relação, o público sente isso", relata.