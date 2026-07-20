Anitta confirmou o convite da Mocidade, mas ainda avalia se poderá se dedicar ao posto Foto: Reprodução
Anitta põe convite da Mocidade na geladeira
Cantora confirma convite para ser rainha de bateria, mas ainda avalia se terá tempo para se dedicar à escola
Anitta confirmou que recebeu o convite para assumir o posto de rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel no Carnaval de 2027. Mas, antes que alguém tire a coroa da caixa, a cantora avisou que ainda não decidiu se aceita.
Ela deixou claro que não pretende aparecer apenas no dia do desfile, posar diante dos fotógrafos e desaparecer antes da quarta-feira de cinzas. Para Anitta, o posto exige presença nos ensaios, convivência com a comunidade e dedicação de verdade. E, com uma agenda que vive atravessando fronteiras, talvez falte justamente o artigo mais caro dessa história: tempo.
Andrei Lara
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