Anitta confirmou o convite da Mocidade, mas ainda avalia se poderá se dedicar ao posto - Foto: Reprodução

Anitta confirmou o convite da Mocidade, mas ainda avalia se poderá se dedicar ao posto Foto: Reprodução

Publicado 20/07/2026 10:00

Anitta confirmou que recebeu o convite para assumir o posto de rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel no Carnaval de 2027. Mas, antes que alguém tire a coroa da caixa, a cantora avisou que ainda não decidiu se aceita.

Ela deixou claro que não pretende aparecer apenas no dia do desfile, posar diante dos fotógrafos e desaparecer antes da quarta-feira de cinzas. Para Anitta, o posto exige presença nos ensaios, convivência com a comunidade e dedicação de verdade. E, com uma agenda que vive atravessando fronteiras, talvez falte justamente o artigo mais caro dessa história: tempo.