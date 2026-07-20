Casimiro Miguel comanda a CazéTV, que ainda pode recorrer da decisão do INPI - Divulgação

Casimiro Miguel comanda a CazéTV, que ainda pode recorrer da decisão do INPIDivulgação

Publicado 20/07/2026 07:00

A CazéTV virou uma potência das transmissões esportivas, encarou emissoras tradicionais e transformou Casimiro Miguel em dono de uma das marcas mais conhecidas da internet. Só faltou combinar com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O INPI negou o pedido de registro de “CazéTV” na classe que reúne entretenimento, jornalismo e produção audiovisual.

O motivo foi a existência de um registro anterior com o radical “Casé” no mesmo segmento. Para o instituto, a semelhança poderia provocar confusão ou associação entre as marcas. Em resumo: milhões de espectadores reconheceram o nome de primeira, mas o INPI enxergou gente demais querendo jogar com camisa parecida.

A derrota ainda não é definitiva. O processo aguarda recurso, e a equipe jurídica pode tentar virar o placar. A decisão também não significa que o canal precise sair do ar ou trocar imediatamente de nome.

A CazéTV transmite algumas das maiores competições do planeta, mas agora disputa uma partida bem menos glamourosa: provar que pode registrar o nome que o Brasil inteiro já aprendeu a gritar.