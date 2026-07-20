Casimiro Miguel comanda a CazéTV, que ainda pode recorrer da decisão do INPIDivulgação
CazéTV atropela gigantes, mas leva cartão vermelho do INPI
Canal de Casimiro Miguel tem registro da marca negado por semelhança com nome anterior, mas ainda pode recorrer
A CazéTV virou uma potência das transmissões esportivas, encarou emissoras tradicionais e transformou Casimiro Miguel em dono de uma das marcas mais conhecidas da internet. Só faltou combinar com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. O INPI negou o pedido de registro de “CazéTV” na classe que reúne entretenimento, jornalismo e produção audiovisual.
O motivo foi a existência de um registro anterior com o radical “Casé” no mesmo segmento. Para o instituto, a semelhança poderia provocar confusão ou associação entre as marcas. Em resumo: milhões de espectadores reconheceram o nome de primeira, mas o INPI enxergou gente demais querendo jogar com camisa parecida.
A derrota ainda não é definitiva. O processo aguarda recurso, e a equipe jurídica pode tentar virar o placar. A decisão também não significa que o canal precise sair do ar ou trocar imediatamente de nome.
A CazéTV transmite algumas das maiores competições do planeta, mas agora disputa uma partida bem menos glamourosa: provar que pode registrar o nome que o Brasil inteiro já aprendeu a gritar.
Andrei Lara
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