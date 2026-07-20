Carla Ferro tem conquistado as candidatas com elegância e acolhimento durante o confinamento do Miss Universe BrasilDivulgação
Carla Ferro conquista as candidatas no Miss Brasil
A primeira-dama do Miss Universe Brasil, Carla Ferro, tem sido um dos grandes destaques do confinamento realizado no Morro dos Anjos, em Bandeirantes, no Paraná. Casada com Rodrigo Ferro, presidente do concurso, ela conquistou as candidatas com educação, elegância e uma atenção que vai muito além das fotografias oficiais.
Representante do Rio de Janeiro, Bruna Zanardo definiu Carla como “uma grande mãe e uma grande amiga das misses”. Segundo a candidata, a primeira-dama tem acompanhado de perto a rotina do confinamento, sempre com postura, refinamento e uma palavra de carinho.
Católica e devota de São Miguel Arcanjo, Carla mantém uma forte ligação com a fé. Próximo ao Morro dos Anjos, resort da família Ferro, fica o santuário de Bandeirantes, considerado um dos maiores do mundo dedicados ao arcanjo. Fé, aliás, é um assunto levado a sério por ela.
A diferença para outros tempos é visível. Depois de anos marcados por reclamações de coordenadores estaduais, destratos e um clima que muitas vezes parecia mais quartel do que concurso de beleza, a atual organização aposta no diálogo, no respeito e nas boas relações.
A gritaria saiu de cena. Entraram a elegância, o acolhimento e uma primeira-dama que sabe ocupar seu lugar sem precisar disputar a coroa com ninguém.
Andrei Lara
Atriz detona escalação de Juliano Floss sem formação como ator
Após reação do sindicato, Luiza Rosa critica espaço dado ao ex-BBB enquanto profissionais formados seguem sem oportunidades
Andrei Lara
Virginia, Luísa Sonza, Nicole Bahls e Duda causam na Itália
Quarteto brasileiro transforma jantar na Sardenha em desfile de beleza, fama, luxo e muitos milhões
Andrei Lara
Carlinhos Maia corta 50: pornô perde palco e romaria lota estrada de barro
Carlinhos Maia anuncia corte de 50 participantes e promete movimentar novamente a estrada de barro do Rancho
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.