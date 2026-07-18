João Victor Gonçalves vive Mau Mau em ?Quem Ama Cuida? - Foto: reprodução

João Victor Gonçalves vive Mau Mau em ?Quem Ama Cuida?Foto: reprodução

Publicado 18/07/2026 08:35

João Victor Gonçalves se mudou de São Paulo para o Rio exclusivamente para gravar ‘Quem Ama Cuida’, novela das nove da Globo. A oportunidade ele adorou. A cidade, nem tanto.

O ator disse que gosta da praia, acha tudo bonito, mas não se encantou pela capital fluminense. Foi sincero? Foi. Mas também não precisava chegar à Cidade Maravilhosa já distribuindo nota baixa, né, meu filho?

João Victor ainda afirmou que os cariocas poderão criticá-lo, mas manteve a opinião: “Do Rio de Janeiro, assim, eu não gosto muito, não”. Coragem ele tem. Resta saber se vai sustentar a sinceridade quando começar a pedir dicas de restaurante, praia e lugar para passear.

De toda forma, ninguém é obrigado a gostar do Rio. E o Rio também não obriga ninguém a ficar. A Dutra, inclusive, funciona muito bem nos dois sentidos.