Paulinho troca corações com Bellinha Delfim e aumenta os rumores de romance entre os dois - Reprodução / Instagram

Paulinho troca corações com Bellinha Delfim e aumenta os rumores de romance entre os dois Reprodução / Instagram

Publicado 17/07/2026 15:06

Paulinho, do Palmeiras, resolveu sair da marcação. O atacante deixou corações em uma publicação de Bellinha Delfim, nova rainha de bateria da Viradouro, e ganhou resposta no mesmo ritmo. No amor, pelo visto, o VAR foi dispensado.

Os dois já haviam sido vistos juntinhos num pagode no Centro do Rio. Pessoas próximas ao jogador garantem que ele está “amarradão”, embora o romance ainda não tenha sido assumido publicamente.

Entre samba, coração vermelho e resposta apaixonada, só falta oficializar. Porque discrição mesmo já foi substituída no intervalo.

