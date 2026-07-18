Sheilla Barbosa comemora a vitória na ?Casa do Patrão? ao lado de BoninhoFoto: reprodução
A campeã parecia descompensada no vídeo. Falava por cima dos apresentadores, se irritava com os pedidos por respostas mais objetivas e ainda disparou para um deles: “Mas você fala muito”. A educação ficou esquecida em algum cômodo da casa.
Os apresentadores perderam a paciência e reagiram. Sheilla foi acusada de grosseria, ouviu que precisava respeitar o trabalho da equipe e ainda levou uma invertida: “Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela”.
A conversa virou gritaria, interrupção e troca de farpas. Em vez de aproveitar o pós-programa para comemorar a vitória, Sheilla entregou mais um capítulo constrangedor de uma atração marcada por tropeços.
A ‘Casa do Patrão’ acabou, mas o descontrole atravessou a porta junto com a campeã.
Sheilla venceu a temporada com 64,79% dos votos. Mas nem o anúncio da campeã escapou da bagunça. A própria produção exibiu o resultado na tela antes da hora. O suspense morreu segundos antes da consagração. Para um programa que já respirava por aparelhos, foi quase um desligamento acidental.
Na audiência, a despedida marcou 3,7 pontos e levou uma surra de ‘A Praça é Nossa’, que chegou a 5,1 no SBT. Enquanto Carlos Alberto de Nóbrega ria no banco, a Record tentava convencer o público de que havia festa. No estúdio, os ex-participantes exibiam sorrisos apertados e repetiam que a repercussão estava enorme. Só faltou a repercussão aparecer.
Boninho também cavou parte do próprio buraco. Durante a divulgação, respondeu com ironia a perguntas sobre o sucesso do ‘BBB’ e tratou entrevistas como quem concede audiência à imprensa. Ninguém exigia simpatia, abraço ou cafezinho. Bastavam informação, educação e um pouco menos de arrogância.
No fim, a resposta veio sem microfone e sem direito a réplica: pouca audiência, repercussão fraca, erro no anúncio da vencedora e derrota para um programa que está no ar há décadas. A ‘Casa do Patrão’ fechou as portas. E, pelo barulho lá fora, ninguém percebeu.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.