Luiza Rosa criticou a escalação de Juliano Floss para a novela ?Paraíso Perdido? - Foto: reprodução Instagram

Luiza Rosa criticou a escalação de Juliano Floss para a novela ?Paraíso Perdido?Foto: reprodução Instagram

Publicado 18/07/2026 13:00

A escalação de Juliano Floss para ‘Paraíso Perdido’, próxima novela do Globoplay, virou uma fogueira. Primeiro, o Sindicato dos Artistas do Rio entrou na briga por causa da falta do registro profissional de ator. Agora, foi a vez de Luiza Rosa, a Kellen de ‘Três Graças’, jogar mais gasolina.

O Sated-RJ não ficou apenas no resmungo. O presidente da entidade, Hugo Gross, afirmou que o sindicato ainda não recebeu nenhum pedido de autorização para Juliano atuar e avisou que poderá negar a solicitação. Também criticou a preferência por influenciadores, ex-BBBs e gente cercada de milhões de seguidores enquanto atores formados continuam desempregados.

Luiza foi ainda mais direta. “Ninguém está errado em agarrar oportunidades. Assina primeiro, qualifica depois”, disparou. Para a atriz, enquanto uma multidão estuda, faz cursos, enfrenta testes e espera anos por uma chance, algumas portas se abrem depressa demais para quem já chega carregando fama.

Juliano foi aprovado em testes para interpretar Heitor, filho do personagem de Alexandre Nero. Talento ele ainda terá a oportunidade de provar. O problema é que, antes mesmo da primeira cena, o rapaz já ganhou um papel principal em outra novela: a da guerra entre formação e seguidores.