Carlinhos Maia anunciou que 50 participantes deixarão o Rancho do Maia - Foto: reprodução

Carlinhos Maia anunciou que 50 participantes deixarão o Rancho do MaiaFoto: reprodução

Publicado 18/07/2026 10:00

Carlinhos Maia anunciou que vai eliminar 50 participantes do Rancho do Maia. E talvez a limpa esteja mesmo atrasada. Tem gente ali que quase não entrega nada para o projeto, mas transformou o lugar em cenário para vender produto, gravar conteúdo e até produzir filme pornô para plataforma adulta.

E está tudo certo. Se Carlinhos, que é o dono da festa, permite, quem somos nós para reclamar? Só não dá para fingir que todo mundo entrou pensando em entretenimento. Tem gente tratando o rancho como vitrine, estúdio, balcão de vendas e endereço comercial.

Com 50 vagas abrindo, preparem a estrada vicinal. A fila de candidatos fantasiados, carregando cartaz, fazendo performance e tentando arrancar um olhar de Carlinhos deve aumentar. Vai faltar chão de barro para tanta gente buscando cinco minutos de atenção.

Agora resta descobrir quem dançou. Porque, no Rancho do Maia, ser eliminado é até pior do que nunca ter entrado. A pessoa perde o palco, a vitrine e, principalmente, o link de vendas.