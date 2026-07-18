Virginia, Luísa Sonza, Nicole Bahls e Duda Freire aproveitaram juntas a noite na Sardenha - Foto: reprodução Instagram

Virginia, Luísa Sonza, Nicole Bahls e Duda Freire aproveitaram juntas a noite na SardenhaFoto: reprodução Instagram

Publicado 18/07/2026 11:30

A Sardenha virou o grande hit do verão europeu. E, claro, as brasileiras já chegaram por lá fazendo barulho. Virginia Fonseca, Luísa Sonza, Nicole Bahls e Duda Freire saíram juntas na noite desta quinta-feira e transformaram o passeio em verdadeiro desfile.

Também pudera. Reunir Virginia, Luísa e Nicole numa mesma noite já seria suficiente para transformar qualquer jantar em acontecimento. Com Duda completando o quarteto, a Itália ganhou uma pequena delegação brasileira de beleza, fama e muitos milhões.

Produzidas e sorridentes, as quatro posaram com aquele ar de quem saiu apenas para jantar, mas acabou entregando um evento internacional. A Sardenha nunca esteve tão brasileira.