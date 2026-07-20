Yasmin Brunet: contradições ao falar do ganhador da CopaDivulgação
Espanha leva a Copa, e Yasmin Brunet vê armação no título
Yasmin Brunet acertou a campeã, mas, para muita gente, chutou a lógica para fora do estádio. Três dias antes da final, ela escreveu que vinha “do futuro” para anunciar a vitória da Espanha. Horas antes da decisão, dobrou a aposta e disse que, se os espanhóis vencessem a Argentina, seria a prova de que “tudo foi manipulado” e de que existiria “algo muito maior por trás”.
A Espanha venceu a Argentina por 1 a 0 na prorrogação e conquistou o título. Só que o gol foi de Ferran Torres, e não de Lamine Yamal, como Yasmin também havia previsto. Ou seja, a bola de cristal pegou o campeão, mas perdeu o autor do gol.
Nas redes sociais, a modelo virou alvo de piadas e comentários dizendo que estava “fora da casinha”. Também pudera. Uma coisa é dar palpite em final de Copa. Outra é olhar para o placar e enxergar uma reunião secreta da Fifa com roteiro, figurino e final previamente aprovado.
Yasmin havia prometido que, caso errasse, não falaria mais sobre conspirações. Como acertou metade da profecia, tecnicamente ganhou autorização para continuar. O algoritmo agradece. Os fatos pedem substituição.
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