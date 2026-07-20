Lucas Guimarães ameaçou abrir a boca após a repercussão do terno encontrado na casa de Carlinhos Maiadivulgação
Terno na casa de Carlinhos Maia acende barraco entre Lucas e Lobato
Lucas Lobato encontra peça na casa do influenciador e provoca reação explosiva de Lucas Guimarães nas redes sociais
Um simples terno verde-musgo conseguiu tirar Lucas Guimarães do modo paz e amor. A peça foi encontrada por Lucas Lobato, apontado como affair de Carlinhos Maia, enquanto ele procurava uma roupa para ir a um casamento na casa do influenciador.
Lobato mostrou o achado aos seguidores, comentou que o terno não parecia “muito chique” e cogitou experimentá-lo. Ao descobrir que a peça não era de Carlinhos, recuou. “Não vou nem encostar. Vou deixar no mesmo lugar que estava”, afirmou. O terno voltou para o cabide. A elegância da história ficou pelo caminho.
Lucas Guimarães, que ainda mantém roupas e objetos pessoais na residência do ex-marido, não gostou nem um pouco da cena. Mandou Lobato ficar longe de seus pertences e avisou que sua paciência já estava por um fio.
“Me deixa quieto. Porque, se eu abrir essa minha boca, se o circo já está pegando fogo, ele vai acabar. E o circo não é o do Tirulipa, não”, ameaçou.
O apresentador também saiu em defesa das seguidoras mais velhas, que, segundo ele, vinham sendo atacadas pelo rival. “As minhas senhorinhas lindas e maravilhosas ninguém toca”, disparou. Depois, afirmou que é “homem de Deus, mas não otário”.
Na reta final do sermão, Lucas lembrou que Lobato já havia criticado quem fuma, insinuou que ele não usaria apenas cigarro e encerrou chamando-o de “drogado”. O discurso começou zen, passou pela fé e terminou sem nenhuma vontade de oferecer a outra face.
O terno ficou no quarto, mas a paz saiu de casa. E, se Lucas realmente abrir a boca, o verde-musgo ainda pode parecer a parte mais discreta dessa história.
Andrei Lara
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