Pabllo Vittar irá lançar 7º álbum de estúdioDivulgação/Grant Spanier
A cantora explicou a relação entre o título e o projeto. "A luxúria é um mundo de pressões constantes em cima da gente e dos nossos corpos. Ela faz a gente se perder entre os nossos próprios sentimentos, na ansiedade, em promessas, em amores falsos e muitas vezes no próprio refúgio! O título do álbum traduz isso, perdida nesse encantamento que é a luxúria. E por isso a escolha da música eletrônica, acho que ela conta bem essa história."
O disco terá como a primeira música de trabalho "Rockstar", parceria entre Pabllo e a rapper porto-riquenha Villano Antillano, que será lançado no dia 23 de julho, junto a um lyric video. "Foi uma escolha conjunta, minha e da minha equipe. Mas eu amo muito a Villano e sou muito fã dela. Então isso teve um peso na escolha. Eu gosto muito de 'Rockstar' porque ela traz uma vibe meio funk com elementos super eletrônicos e bem diferenciados", disse.
Com um time de produção e composição formado inteiramente por profissionais da comunidade LGBTQIAPN+, o disco visa a alcançar um público internacional. Ele promete trazer múltiplas sonoridades, tendo influência da música pop, dance music e outras vertentes da música eletrônica, para além de ritmos nacionais. O álbum ainda terá parcerias com artistas nacionais e internacionais.