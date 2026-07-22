Pabllo Vittar irá lançar 7º álbum de estúdio - Divulgação/Grant Spanier

Pabllo Vittar irá lançar 7º álbum de estúdioDivulgação/Grant Spanier

Publicado 22/07/2026 11:52 | Atualizado 22/07/2026 12:40

Rio – Pabllo Vittar, de 32 anos, irá iniciar nova fase em sua carreira com o lançamento do 7º álbum de estúdio "Lost in Lust", ou “Perdido na Luxúria” em português. O novo projeto da artista conta com previsão de estreia para o dia 1º de outubro.



A cantora explicou a relação entre o título e o projeto. "A luxúria é um mundo de pressões constantes em cima da gente e dos nossos corpos. Ela faz a gente se perder entre os nossos próprios sentimentos, na ansiedade, em promessas, em amores falsos e muitas vezes no próprio refúgio! O título do álbum traduz isso, perdida nesse encantamento que é a luxúria. E por isso a escolha da música eletrônica, acho que ela conta bem essa história."



O disco terá como a primeira música de trabalho "Rockstar", parceria entre Pabllo e a rapper porto-riquenha Villano Antillano, que será lançado no dia 23 de julho, junto a um lyric video. "Foi uma escolha conjunta, minha e da minha equipe. Mas eu amo muito a Villano e sou muito fã dela. Então isso teve um peso na escolha. Eu gosto muito de 'Rockstar' porque ela traz uma vibe meio funk com elementos super eletrônicos e bem diferenciados", disse.



Com um time de produção e composição formado inteiramente por profissionais da comunidade LGBTQIAPN+, o disco visa a alcançar um público internacional. Ele promete trazer múltiplas sonoridades, tendo influência da música pop, dance music e outras vertentes da música eletrônica, para além de ritmos nacionais. O álbum ainda terá parcerias com artistas nacionais e internacionais.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Isabelle Rosa