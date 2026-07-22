Matheus Olivério e Cíntya Santos celebram chegada de Lucinha Nobre à MangueiraDivulgação
Como porta-bandeira, ela acumula três títulos do Grupo Especial e quatro vice-campeonatos. Ao longo de sua trajetória, defendeu pavilhões de escolas como Portela, Estácio de Sá, Porto da Pedra, Mocidade Independente de Padre Miguel, Inocentes de Belford Roxo e Unidos da Tijuca, onde encerrou sua carreira no cargo.
A escolha foi construída em conjunto entre a presidência, a direção de Carnaval e o próprio primeiro casal, levando em consideração a experiência, a sensibilidade artística e o conhecimento técnico de Lucinha sobre um dos quesitos mais tradicionais do desfile.
“É uma honra enorme contar com uma das maiores porta-bandeiras da história do Carnaval ao nosso lado. A escolha da Lucinha nasceu da certeza de que ela reúne talento, sensibilidade e uma experiência única para contribuir com o nosso desenvolvimento. Existe uma admiração mútua entre nós, e isso fortalece ainda mais essa parceria”, diz o mestre-sala Matheus Olivério.
“Falar da Lucinha é falar de respeito. Sempre acompanhei sua trajetória com admiração e hoje tenho a felicidade de dividir esse momento com uma profissional que inspira dentro e fora da avenida. Tenho certeza de que essa parceria chega trazendo ainda mais força e axé para o nosso trabalho”, completa a porta-bandeira Cíntya Santos.
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