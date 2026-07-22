'A cabeça do santo' é o enredo da Unidos da Tijuca para o carnaval 2027 Rodrigo Cardoso / Divulgação

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Letícia Montrezor
Rio - A Unidos da Tijuca recebeu, na segunda-feira (20), as 15 composições inscritas na disputa de samba para o Carnaval 2027. O enredo "A Cabeça do Santo", do carnavalesco Lucas Milato, é inspirado no livro homônimo da escritora Socorro Acioli. 
A primeira apresentação dos sambas ocorrerá no dia 30, a partir das 19h, na quadra da escola, no Santo Cristo. As eliminatórias também serão realizadas às quintas-feiras, no mesmo horário, com  entrada gratuita para componentes. Já a grande final está marcada para 12 de setembro, a partir das 22h.

Entre os nomes que participam da disputa estão Marcelo Adnet, Dudu Nobre, Arlindinho Cruz, Manu da Cuíca, Samir Trindade, Paulo Cesar Feital e Fred Camacho, entre outros. Todas as composições estão disponíveis no canal oficial da agremiação no YouTube.

Confira os sambas concorrentes
Samba nº 1
Compositores: Leandro Gaúcho, Padre Felipe Calisto, Marcelo Moraes, Ricardo Construção e Ailson Picanço

Samba nº 2
Compositores: Luiz Carlos Máximo e Manu da Cuíca

Samba nº 3
Compositores: João Estevam, César Som Livre, Cigano e Odmar do Banjo

Samba nº 4
Compositores: Henrique Badá, Jailson Taroba, Fernando Mesquita, Marcelo Oliveira e Dionísio

Samba nº 5
Compositores: Samir Trindade, Kléber Rodrigues, Sandro Nery, JP Figueira e Gilberth Castro

Samba nº 6
Compositores: Cláudio Mattos, Gustavinho Oliveira, Anderson Lemos, Daniel Goulart e James Bernardes

Samba nº 7
Compositores: Lico Monteiro, Marcelo Adnet, Marcelo Lepiane, Telmo AG da Estiva e Juca Gomes

Samba nº 8
Compositores: Gabriel Machado, Julio Pagé, Hélio Porto, Serginho Motta e Orlando Ambrósio

Samba nº 9
Compositores: Ian Ruas, Caio Miranda e José Carlos

Samba nº 10
Compositores: Márcio André, Robson Bastos, Daniel Katar, Romulo Massacessi e Gilson Bernini

Samba nº 11
Compositores: Rafa Hecht, Shumacker Rocha Jr., Dudu Seixas e Kaleo Augustus

Samba nº 13
Compositores: Totonho, Dudu Nobre, Fadico, Kadu Gomes e Júlio Alves

Samba nº 15
Compositores: Paulo Cesar Feital, Franco Cava, Zeca do Cavaco, Jorge Mathias e Rafa Cria

Samba nº 16
Compositores: Arlindinho Cruz, Fred Camacho, Bruno Dallari, Igor Leal e Diego Nicolau

Samba nº 45
Compositores: Robson Ramos, Gegê Fernandes, Rafael Lopes e Vinicius Xavier