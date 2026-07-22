'A cabeça do santo' é o enredo da Unidos da Tijuca para o carnaval 2027 Rodrigo Cardoso / Divulgação
Entre os nomes que participam da disputa estão Marcelo Adnet, Dudu Nobre, Arlindinho Cruz, Manu da Cuíca, Samir Trindade, Paulo Cesar Feital e Fred Camacho, entre outros. Todas as composições estão disponíveis no canal oficial da agremiação no YouTube.
Confira os sambas concorrentes
Compositores: Leandro Gaúcho, Padre Felipe Calisto, Marcelo Moraes, Ricardo Construção e Ailson Picanço
Samba nº 2
Compositores: Luiz Carlos Máximo e Manu da Cuíca
Samba nº 3
Compositores: João Estevam, César Som Livre, Cigano e Odmar do Banjo
Samba nº 4
Compositores: Henrique Badá, Jailson Taroba, Fernando Mesquita, Marcelo Oliveira e Dionísio
Samba nº 5
Compositores: Samir Trindade, Kléber Rodrigues, Sandro Nery, JP Figueira e Gilberth Castro
Samba nº 6
Compositores: Cláudio Mattos, Gustavinho Oliveira, Anderson Lemos, Daniel Goulart e James Bernardes
Samba nº 7
Compositores: Lico Monteiro, Marcelo Adnet, Marcelo Lepiane, Telmo AG da Estiva e Juca Gomes
Samba nº 8
Compositores: Gabriel Machado, Julio Pagé, Hélio Porto, Serginho Motta e Orlando Ambrósio
Samba nº 9
Compositores: Ian Ruas, Caio Miranda e José Carlos
Samba nº 10
Compositores: Márcio André, Robson Bastos, Daniel Katar, Romulo Massacessi e Gilson Bernini
Samba nº 11
Compositores: Rafa Hecht, Shumacker Rocha Jr., Dudu Seixas e Kaleo Augustus
Samba nº 13
Compositores: Totonho, Dudu Nobre, Fadico, Kadu Gomes e Júlio Alves
Samba nº 15
Compositores: Paulo Cesar Feital, Franco Cava, Zeca do Cavaco, Jorge Mathias e Rafa Cria
Samba nº 16
Compositores: Arlindinho Cruz, Fred Camacho, Bruno Dallari, Igor Leal e Diego Nicolau
Samba nº 45
Compositores: Robson Ramos, Gegê Fernandes, Rafael Lopes e Vinicius Xavier
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