'A cabeça do santo' é o enredo da Unidos da Tijuca para o carnaval 2027 - Rodrigo Cardoso / Divulgação

'A cabeça do santo' é o enredo da Unidos da Tijuca para o carnaval 2027 Rodrigo Cardoso / Divulgação

Publicado 22/07/2026 09:42 | Atualizado 22/07/2026 10:29

Rio - A Unidos da Tijuca recebeu, na segunda-feira (20), as 15 composições inscritas na disputa de samba para o Carnaval 2027. O enredo "A Cabeça do Santo" , do carnavalesco Lucas Milato, é inspirado no livro homônimo da escritora Socorro Acioli.





Entre os nomes que participam da disputa estão Marcelo Adnet, Dudu Nobre, Arlindinho Cruz, Manu da Cuíca, Samir Trindade, Paulo Cesar Feital e Fred Camacho, entre outros. Todas as composições estão disponíveis no



Confira os sambas concorrentes A primeira apresentação dos sambas ocorrerá no dia 30, a partir das 19h, na quadra da escola, no Santo Cristo. As eliminatórias também serão realizadas às quintas-feiras, no mesmo horário, com entrada gratuita para componentes. Já a grande final está marcada para 12 de setembro, a partir das 22h.Entre os nomes que participam da disputa estão Marcelo Adnet, Dudu Nobre, Arlindinho Cruz, Manu da Cuíca, Samir Trindade, Paulo Cesar Feital e Fred Camacho, entre outros. Todas as composições estão disponíveis no canal oficial da agremiação no YouTube

Samba nº 1

Compositores: Leandro Gaúcho, Padre Felipe Calisto, Marcelo Moraes, Ricardo Construção e Ailson Picanço



Samba nº 2

Compositores: Luiz Carlos Máximo e Manu da Cuíca



Samba nº 3

Compositores: João Estevam, César Som Livre, Cigano e Odmar do Banjo



Samba nº 4

Compositores: Henrique Badá, Jailson Taroba, Fernando Mesquita, Marcelo Oliveira e Dionísio



Samba nº 5

Compositores: Samir Trindade, Kléber Rodrigues, Sandro Nery, JP Figueira e Gilberth Castro



Samba nº 6

Compositores: Cláudio Mattos, Gustavinho Oliveira, Anderson Lemos, Daniel Goulart e James Bernardes



Samba nº 7

Compositores: Lico Monteiro, Marcelo Adnet, Marcelo Lepiane, Telmo AG da Estiva e Juca Gomes



Samba nº 8

Compositores: Gabriel Machado, Julio Pagé, Hélio Porto, Serginho Motta e Orlando Ambrósio



Samba nº 9

Compositores: Ian Ruas, Caio Miranda e José Carlos



Samba nº 10

Compositores: Márcio André, Robson Bastos, Daniel Katar, Romulo Massacessi e Gilson Bernini



Samba nº 11

Compositores: Rafa Hecht, Shumacker Rocha Jr., Dudu Seixas e Kaleo Augustus



Samba nº 13

Compositores: Totonho, Dudu Nobre, Fadico, Kadu Gomes e Júlio Alves



Samba nº 15

Compositores: Paulo Cesar Feital, Franco Cava, Zeca do Cavaco, Jorge Mathias e Rafa Cria



Samba nº 16

Compositores: Arlindinho Cruz, Fred Camacho, Bruno Dallari, Igor Leal e Diego Nicolau



Samba nº 45

Compositores: Robson Ramos, Gegê Fernandes, Rafael Lopes e Vinicius Xavier