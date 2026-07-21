A edição de 2027 vai ser a menor da Série Prata dos últimos anos - Divulgação/ Superliga Carnavalesca

A edição de 2027 vai ser a menor da Série Prata dos últimos anos Divulgação/ Superliga Carnavalesca

Publicado 21/07/2026 15:01

Rio - As escolas de samba das Séries Prata e Bronze já conhecem a ordem em que entrarão na Avenida no Carnaval de 2027. O sorteio foi realizado na noite desta segunda-feira (20) pela Superliga Carnavalesca do Brasil e definiu a sequência dos desfiles das duas divisões.

A Série Prata, terceira divisão do carnaval carioca, terá 24 agremiações distribuídas em duas noites de apresentações: 12 escolas desfilam na sexta-feira de carnaval (12) e outras 12 no sábado das Campeãs (13). Já a Série Bronze contará com 22 escolas, divididas igualmente entre a segunda (8) e a terça-feira (9) anteriores à Quarta-Feira de Cinzas.

A Superliga Carnavalesca do Brasil informou que ainda divulgará as definições sobre os acessos e rebaixamentos das séries, além da ordem dos desfiles do Grupo de Avaliação.



Série Prata terá redução no número de escolas



A edição de 2027 será a menor da Série Prata dos últimos anos. A redução no número de participantes ocorreu após o cancelamento dos rebaixamentos da Inocentes de Belford Roxo e da Unidos do Jacarezinho na Série Ouro. Além disso, a Acadêmicos de Santa Cruz conquistou o acesso, enquanto a São Clemente, vice-campeã geral da Série Prata, também subiu de divisão após convite feito durante a apuração.



Com isso, o grupo recebeu apenas as escolas promovidas da Série Bronze: Rosa de Ouro, Boi da Ilha do Governador, Unidos de Cosmos, Leão de Quintino e Sereno de Campo Grande - campeã geral da divisão.



Na sexta-feira, a Unidos de Lucas abrirá os desfiles, enquanto a Acadêmicos do Engenho da Rainha encerrará a noite. Já no sábado, a primeira a passar pela Avenida será a Império da Tijuca, e a Lins Imperial fechará as apresentações.



Série Bronze reúne escolas rebaixadas e estreantes



A Série Bronze, quarta divisão do carnaval carioca, terá 22 agremiações divididas em duas noites de desfile. O grupo recebeu oito escolas rebaixadas da Série Prata e outras cinco vindas do Grupo de Avaliação.



Entre as rebaixadas estão Chatuba de Mesquita, Império de Nova Iguaçu, Praça da Bandeira, Siri de Ramos, Leão de Nova Iguaçu, Vizinha Faladeira, União de Jacarepaguá e Dendê.

Já entre as promovidas aparecem a campeã Casa de Malandro, do Engenho Novo, a Difícil é o Nome, de Pilares, além das convidadas Coroado, Arame de Ricardo e Acadêmicos de Madureira, que voltou às atividades no último Carnaval.



Na segunda-feira, o Arame de Ricardo será o responsável por abrir os desfiles, enquanto o Coroado de Jacarepaguá encerrará a programação. Na terça-feira, os Imperadores Rubro-Negros serão a primeira escola a desfilar, e a Acadêmicos de Madureira fechará a noite.



Ordem dos desfiles da Série Prata



Sexta-feira



1) Unidos de Lucas

2) Rosa de Ouro

3) União do Parque Curicica

4) Unidos de Vila Santa Teresa

5) Arrastão de Cascadura

6) Renascer de Jacarepaguá

7) Independentes de Olaria

8) Leão de Quintino

9) Sereno de Campo Grande

10) Tradição

11) Tubarão de Mesquita

12) Acadêmicos do Engenho da Rainha



Sábado



1) Império da Tijuca

2) Mocidade Unida do Santa Marta

3) Boi da Ilha do Governador

4) Flamanguaça

5) Unidos de Cosmos

6) Império da Uva de Nova Iguaçu

7) Acadêmicos da Rocinha

8) Acadêmicos do Cubango

9) Acadêmicos da Abolição

10) Alegria do Vilar

11) Feitiço Carioca

12) Lins Imperial



Ordem dos desfiles da Série Bronze



Segunda-feira



1) Arame de Ricardo

2) Chatuba de Mesquita

3) União Cruzmaltina

4) Unidos de Vila Rica

5) Mocidade de Vicente de Carvalho

6) Império de Nova Iguaçu

7) Unidos do Cabuçu

8) Novo Império

9) Independente da Praça da Bandeira

10) Casa de Malandro

11) Coroado de Jacarepaguá



Terça-feira



1) Imperadores Rubro-Negros

2) Acadêmicos do Dendê

3) Siri de Ramos

4) Vizinha Faladeira

5) Acadêmicos do Recreio

6) Leão de Nova Iguaçu

7) Alegria de Copacabana

8) União de Jacarepaguá

9) Caprichosos de Pilares

10) Difícil é o Nome

11) Acadêmicos de Madureira