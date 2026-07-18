Unidos de Padre Miguel abre audições para comissão de frente - Divulgação

Unidos de Padre Miguel abre audições para comissão de frenteDivulgação

Publicado 18/07/2026 14:43 | Atualizado 18/07/2026 14:44

Rio - A Unidos de Padre Miguel , da Série Ouro, vai realizar, no dia 1º de agosto, uma audição para a formação da comissão de frente do Carnaval 2027. A seleção acontecerá às 13h30, no Centro Coreográfico da Cidade do Rio, localizado na Tijuca, Zona Norte.

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A coreografia da comissão está a cargo de Paulo Pinna, que comanda o quesito pelo segundo ano consecutivo. Na data, o coreógrafo promoverá uma "dose dupla" de audições: além de selecionar o novo elenco do Boi Vermelho, ele também realizará testes para o Acadêmicos do Salgueiro, escola-irmã, do Grupo Especial, na qual também atua na comissão de frente.



Podem participar da seleção mulheres negras, maiores de 18 anos, que tenham noções gerais de dança. As interessadas devem enviar currículo artístico com foto para o e-mail equipepinna@hotmail.com, antes da data da audição. Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas por WhatsApp, com Juliana Rodrigues, pelo número (21) 97433-1827. A coreografia da comissão está a cargo de Paulo Pinna, que comanda o quesito pelo segundo ano consecutivo. Na data, o coreógrafo promoverá uma "dose dupla" de audições: além de selecionar o novo elenco do Boi Vermelho, ele também realizará testes para o Acadêmicos do Salgueiro, escola-irmã, do Grupo Especial, na qual também atua na comissão de frente.Podem participar da seleção mulheres negras, maiores de 18 anos, que tenham noções gerais de dança. As interessadas devem enviar currículo artístico com foto para o e-mail equipepinna@hotmail.com, antes da data da audição. Mais informações sobre o processo seletivo podem ser obtidas por WhatsApp, com Juliana Rodrigues, pelo número (21) 97433-1827.

Carnaval 2027



No próximo desfile, a agremiação vai levar para a Marquês de Sapucaí o enredo "Yèyé Omó Ejá - A Coroação das Rainhas das Águas", desenvolvido pelos carnavalescos Allan Barbosa e Ricardo Hessez. A escola da Vila Vintém irá contar a trajetória de Iemanjá, senhora do mar e da liberdade, até o encontro com Oxum, orixá dos rios, unindo as águas doces e salgadas em uma só celebração. A escola será a quarta a se apresentar no dia 6 de fevereiro.