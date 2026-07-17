Alunos conheceram os bastidores da produção do Carnaval da escolaDivulgação/Vila Isabel
Alunos de Harvard fazem imersão cultural no barracão da Vila Isabel
Grupo conferiu preparativos e conversou com os carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora
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