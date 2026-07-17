Alunos conheceram os bastidores da produção do Carnaval da escola - Divulgação/Vila Isabel

Alunos conheceram os bastidores da produção do Carnaval da escolaDivulgação/Vila Isabel

Publicado 17/07/2026 10:49

Rio - O barracão da Vila Isabel, na Cidade do Samba, recebeu um grupo de estudantes da Universidade de Harvard para uma imersão no universo do Carnaval. A visita faz parte da programação de intercâmbio dos universitários, que estão no Rio desenvolvendo atividades em instituições como a Ação da Cidadania e o Ministério Público.

Ao longo da visita, realizada na última segunda-feira (13), os estudantes conheceram os bastidores da produção de um desfile de escola de samba, compreenderam a importância dos enredos como instrumentos de preservação da memória e acompanharam uma apresentação sobre a trajetória da Vila. O grupo também foi recebido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, responsáveis pelo desenvolvimento do desfile de 2027.

A recepção foi mediada pelo departamento cultural da escola. “É sempre um desafio traduzir para um público estrangeiro algo que faz parte da nossa identidade e do nosso cotidiano. Ao mesmo tempo, é extremamente gratificante perceber o encantamento deles ao conhecerem a história da Vila Isabel, nossos símbolos, os processos criativos e tudo o que envolve a construção de um desfile. O Departamento Cultural tem assumido cada vez mais esse papel de receber pessoas interessadas em conhecer a escola por meio da sua memória e da sua cultura”, afirmou Natália Sarro, responsável pelo departamento.