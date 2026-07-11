Alice Alves marcou presença em evento da Estácio de Sá - Divulgação/Paulo Tauil

Alice Alves marcou presença em evento da Estácio de SáDivulgação/Paulo Tauil

Publicado 11/07/2026 20:12

Rio – Alice Alves, rainha da bateria da Estácio de Sá, marcou presença, nesta sexta-feira (10), em apresentação dos sambas-enredo concorrentes à vaga de hino oficial da agremiação para o Carnaval 2027. Antes do evento, ela exibiu figurino de rainha, repleto de pedrarias, brilho, correntes, e contando com referências em tons terrosos.



Alice foi anunciada no posto em abril. Ela destacou que, desde então, busca participar de todos os compromissos e eventos realizados pela Estácio de Sá. “Cada evento da escola tem um significado muito especial para mim. Estou vivendo um sonho e fazendo questão de participar de tudo. Ser Rainha de Bateria da Estácio é uma honra enorme e quero retribuir todo esse carinho com muita dedicação, respeito à comunidade e muito samba no pé. Já estou com o coração voltado para o Carnaval 2027”, afirmou.

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Na festa que aconteceu na quadra da agremiação, na Cidade Nova, 11 sambas concorrentes ao Carnaval 2027 foram apresentados. O enredo da Estácio de Sá para o próximo ano celebra o centenário da escola, seguindo com a temática “Centenário do Berço do Samba: onde o samba virou escola e o Brasil se fez Carnaval”. Na festa que aconteceu na quadra da agremiação, na Cidade Nova, 11 sambas concorrentes ao Carnaval 2027 foram apresentados. O enredo da Estácio de Sá para o próximo ano celebra o centenário da escola, seguindo com a temática “Centenário do Berço do Samba: onde o samba virou escola e o Brasil se fez Carnaval”.

*Reportagem da estagiária Isabela Bitencourt, sob supervisão de Marlucio Luna