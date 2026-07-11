Alice Alves marcou presença em evento da Estácio de SáDivulgação/Paulo Tauil
Alice foi anunciada no posto em abril. Ela destacou que, desde então, busca participar de todos os compromissos e eventos realizados pela Estácio de Sá. “Cada evento da escola tem um significado muito especial para mim. Estou vivendo um sonho e fazendo questão de participar de tudo. Ser Rainha de Bateria da Estácio é uma honra enorme e quero retribuir todo esse carinho com muita dedicação, respeito à comunidade e muito samba no pé. Já estou com o coração voltado para o Carnaval 2027”, afirmou.
Na festa que aconteceu na quadra da agremiação, na Cidade Nova, 11 sambas concorrentes ao Carnaval 2027 foram apresentados. O enredo da Estácio de Sá para o próximo ano celebra o centenário da escola, seguindo com a temática “Centenário do Berço do Samba: onde o samba virou escola e o Brasil se fez Carnaval”.
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