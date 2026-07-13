Paula Maria é filha de Ciara Ferreira e Paulo Camiseiro - Divulgação

Paula Maria é filha de Ciara Ferreira e Paulo CamiseiroDivulgação

Publicado 13/07/2026 09:44

Rio - O Império Serrano definiu, neste domingo (12), sua nova diretoria para o triênio 2026-2029. Em votação simbólica realizada na quadra da escola, na Avenida Ministro Edgard Romero, em Madureira, Paula Maria foi aclamada presidente da tradicional agremiação.

"Vamos em frente, arregaçar as mangas, porque já é Carnaval. Temos que botar nosso Império na rua e ser campeão. Império vai subir, vai voltar. Eu tenho muita fé. Durante esse período todo, eu pedi muita força à ancestralidade dessa casa. Para que olhassem por essa filha desse chão, dessa casa. A resposta está aí", declarou Paula.



Além da nova presidente, também foi definida a composição da diretoria executiva. Leonardo Silva assumirá a 1ª vice-presidência de Carnaval, enquanto Alexandre Lima assume a 2ª vice-presidência Financeira. Já Ana Santos ocupará a 3ª vice-presidência social e Paulo Dias será o 4º vice-presidente cultural.



Estiveram presentes os ex-presidentes e grandes beneméritos Humberto Soares Carreiro e Vera Lucia, que declararam apoio à presidente eleita.



Segundo a nova diretoria da escola, o gesto simboliza um momento de fortalecimento institucional, com a superação de divergências em favor do futuro da agremiação. "Este é o momento de unir forças, olhar para o futuro e trabalhar pelo fortalecimento do Reizinho de Madureira", publicou o Império Serrano em nota.

A eleição deste domingo ocorreu após uma série de impasses na Justiça. Em junho, o pleito foi suspenso em duas ocasiões devido a questionamentos sobre a regularidade do processo eleitoral.

Na última terça-feira, porém, a 3ª Vara Cível Regional de Madureira revogou a liminar que impedia a realização da eleição. Com isso, a votação aconteceu normalmente neste domingo, das 9h às 17h.

Quem é Paula Maria

Oriunda de família fundadora do Império, Paula Maria Ferreira Agostinho da Silva é filha da presidente de ala Ciara Ferreira e do colaborador e diretor de Harmonia Paulo Camiseiro, que se conheceram na escola de samba. É ainda sobrinha neta de Mano Décio da Viola e Antonio Máximo, o Tio Ninico, figura emblemática na história da comunidade, e afilhada de Jorginho do Império. A nova presidente é produtora executiva e artística, bacharel em Direito e cursou Gestão de Carnaval pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Desde os 8 anos, Paula desfila no Império Serrano. Atuou, ainda, como voluntária no barracão e secretária da escola durante a gestão de Humberto Carneiro. Dentre outras funções, tinha participação ativa na criação e na coordenação da Feijoada Imperial, além de ter sido vice-presidente do departamento feminino.

De 2014 a 2017, primeiro mandato da presidente Vera Lúcia, foi vice-presidente social, participando, entre outras atividades, da reedição do Botequim do Império. Fora da diretoria por opção no segundo mandato de Vera, desfilou em ala comercial e frequentou os eventos da escola. Por fim, voltou a assumir uma vice-presidência nos mandatos dos presidentes Sandro Avelar e Flavio França, à frente do departamento cultural.