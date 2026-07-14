Influenciadora Karen Lopes deixa posto de rainha de bateria da Unidos do Jacarezinho - Divulgação

Influenciadora Karen Lopes deixa posto de rainha de bateria da Unidos do Jacarezinho Divulgação

Publicado 14/07/2026 10:14 | Atualizado 14/07/2026 10:15

Rio - A influenciadora Karen Lopes comunicou a saída do cargo de rainha de bateria da Unidos do Jacarezinho por meio do Instagram, nesta segunda-feira (13). No texto, ela destacou os aprendizados no posto, destacou a força da comunidade e agradeceu o carinho da agremiação da Série Ouro.

"Me despeço do Jacarezinho com muito carinho, respeito e gratidão. Foram meses de aprendizado ao lado de pessoas incríveis que eu tive a honra de conhecer, uma comunidade que resistiu, recomeçou e nunca desistiu, mesmo diante de tantos desafios", escreveu.

"Feliz demais por ter feito parte dessa história, por ter vivido de perto essa força coletiva que é a verdadeira alma do carnaval. Obrigada, Jacarezinho. Obrigada, comunidade", acrescentou.







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No Carnaval deste ano, a Unidos Jacarezinho terminou a apuração da Série Ouro em última colocação depois de um incêndio atingir fábrica responsável pela confecção das fantasias. Sendo assim, a Liga RJ cancelou o rebaixamento da escola. No próximo ano, Karen Lopes desfilará como musa da Acadêmicos do Grande Rio.