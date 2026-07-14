Influenciadora Karen Lopes deixa posto de rainha de bateria da Unidos do Jacarezinho Divulgação
Ver essa foto no Instagram
Agora você pode ler esta notícia off-line
Influenciadora Karen Lopes deixa posto de rainha de bateria da Unidos do Jacarezinho Divulgação
Ver essa foto no Instagram
Karen Lopes não é mais rainha de bateria da Unidos do Jacarezinho
Influenciadora se despede do cargo e agradece à comunidade
Paula Maria é eleita presidente do Império Serrano
Eleição aconteceu após impasses judiciais
Alice Alves prestigia apresentação de sambas para o Carnaval da Estácio
Rainha da bateria aproveitou a festa para exibir figurino
Carnaval 2027: Estácio de Sá apresenta os sambas-enredo concorrentes
Festa na quadra da escola conta com show do Grupo Só Raiz e da bateria comandada pelo Mestre Chuvisco
Cubango homenageará Tia Preta com enredo para o Carnaval 2027
Fundadora da escola e presidente da Ala das Baianas, ela é um dos principais símbolos da agremiação de Niterói
Délcio Luiz será atração da Feijoada da Família Portelense
Evento terá, ainda, Velha Guarda Show, bateria e inauguração de exposição