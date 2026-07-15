Ação social na Viradouro contou com diversos serviços de saúdeMariana Menezes / Divulgação
Ação social movimenta quadra da campeã Viradouro
Evento integrou calendário comemorativo dos 80 anos da escola
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