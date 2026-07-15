Ação social na Viradouro contou com diversos serviços de saúde - Mariana Menezes / Divulgação

Ação social na Viradouro contou com diversos serviços de saúdeMariana Menezes / Divulgação

Publicado 15/07/2026 10:20

Atual campeã do Carnaval, a Unidos do Viradouro promoveu uma grande ação social em sua quadra, no Barreto, em Niterói. A iniciativa, gratuita e voltada para a comunidade, fez parte do ciclo de celebrações pelos 80 anos de fundação da escola, em parceria com o Instituto Viradouro e com o apoio da Prefeitura de Niterói.

Realizada no último sábado (11), a ação, que atendeu centenas de pessoas, ofereceu diversos atendimentos nas áreas de saúde e prevenção, como testes rápidos para ISTs, HIV, sífilis e hepatites B e C; vacinação contra influenza; aferição de pressão arterial e glicemia; além de fisioterapia.

Na área de cidadania, direitos e acolhimento, houve marcação para emissão da carteira de identidade, assessoria jurídica e psicológica, assistência social, letramento racial e educação social. Também foram ofertados cursos gratuitos na área de tecnologia.

"Quando dizemos que a Viradouro é uma família, é exatamente a isso que nos referimos. É um lugar onde as pessoas são acolhidas, criam laços, encontram oportunidades e passam a fazer parte de uma história construída coletivamente. Ver esse trabalho consolidado justamente no ano em que celebramos os 80 anos da nossa escola é a certeza de que estamos honrando o passado enquanto construímos um futuro cada vez mais forte para a Viradouro", afirmou Marcelo Calil, presidente de honra da escola.

Ao longo dos próximos meses, a Viradouro promoverá outras atividades comemorativas, entre elas uma festa literária, uma mostra cultural e uma corrida de rua.