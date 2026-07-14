Escola de samba São Clemente, da Série Ouro, anunciou enredo para o Carnaval 2027 - Divulgação

Escola de samba São Clemente, da Série Ouro, anunciou enredo para o Carnaval 2027Divulgação

Publicado 14/07/2026 14:25

Rio - A São Clemente revelou, nesta segunda-feira (13), que levará o enredo "Crialogia - gambiarra à brasileira" para o Carnaval 2027. A escola de samba, que ficou em segundo lugar na Série Prata neste ano, será a primeira a desfilar na Marquês de Sapucaí pela Série Ouro no dia 5 de fevereiro.

A proposta traduz a gambiarra como ferramenta de sobrevivência brasileira em linguagem de Carnaval. Inspirada em duas obras literárias da autora acadêmica Sabrina Sedlmayer – "Jacuba é Gambiarra" (2017) e "Quem não tem Cão, Caça com Gato: Estudando a Gambiarra" (2024), o projeto da carnavalesca Annik Salmon é desenvolvido em parceria com a enredista Bianca Behrends.



"Para além das definições e significados atribuídos à expressão, essa gambiarra de alma clementiana vai abordar a criatividade enquanto combustível e ferramenta propulsora de sobrevivência do povo brasileiro, agregando um olhar histórico, cultural, antropológico e social, com uma estética leve, lúdica, autêntica e irreverente. Isso representa exatamente a identidade da São Clemente", afirmou Annik.



"No título do enredo, trazemos a invenção da palavra 'Crialogia' com o objetivo de ilustrar o que acontece quando as ideias em ebulição revolucionam o pensamento, e uma explosão de criatividade resulta em criação", definiu Bianca.