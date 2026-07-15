Bellinha Delfim ensaia com bateria da Viradouro antes de coroaçãoReprodução / Instagram
Em um vídeo publicado nas redes sociais, Bellinha aparece ao lado dos ritmistas da bateria comandada por Mestre Ciça e celebra a proximidade da cerimônia.
“O primeiro rufar da bateria a gente nunca esquece. Hoje foi dia de ouvir o que a @furacaovermelhoebranco está preparando para a minha coroação, no dia 25. Será uma festa linda!!! Está chegando a hora!”, escreveu na legenda da publicação.
A dançarina já possui uma trajetória dentro da escola. Ela estreou na Viradouro em 2019, como passista, e passou a integrar o grupo de musas em 2022. Agora, ficará à frente da bateria da atual campeã do Carnaval do Rio de Janeiro.
Mãe de Mel, de 3 anos, Bellinha também atua como bailarina profissional. Desde março, ela faz parte do balé do “Domingão com Huck”, da TV Globo, e já participou de atrações como a “Batalha do Lip Sync”. Fora dos palcos e da avenida, trabalha como estilista e comanda o Delfim Atelier.
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