Bellinha Delfim ensaia com bateria da Viradouro antes de coroação - Reprodução / Instagram

Bellinha Delfim ensaia com bateria da Viradouro antes de coroaçãoReprodução / Instagram

Publicado 15/07/2026 11:42





Em um vídeo publicado nas redes sociais, Bellinha aparece ao lado dos ritmistas da bateria comandada por Mestre Ciça e celebra a proximidade da cerimônia.



“O primeiro rufar da bateria a gente nunca esquece. Hoje foi dia de ouvir o que a @furacaovermelhoebranco está preparando para a minha coroação, no dia 25. Será uma festa linda!!! Está chegando a hora!”, escreveu na legenda da publicação. Rio - Bellinha Delfim já entrou no clima para assumir oficialmente o posto de rainha de bateria da Unidos do Viradouro . Na noite de terça-feira (14), a bailarina participou de um ensaio na quadra da escola de samba, em Niterói, e mostrou parte da preparação da Furacão Vermelho e Branco para sua coroação, marcada para o dia 25 de julho.Em um vídeo publicado nas redes sociais, Bellinha aparece ao lado dos ritmistas da bateria comandada por Mestre Ciça e celebra a proximidade da cerimônia.“O primeiro rufar da bateria a gente nunca esquece. Hoje foi dia de ouvir o que a @furacaovermelhoebranco está preparando para a minha coroação, no dia 25. Será uma festa linda!!! Está chegando a hora!”, escreveu na legenda da publicação.





Aos 29 anos, Bellinha foi anunciada como nova rainha de bateria da Viradouro no início de julho. Ela substituirá Juliana Paes, que confirmou em março deste ano que deixaria o cargo. O nome da sucessora foi revelado após a agremiação fazer suspense nas redes sociais e brincar com o formato de um reality show para apresentar a escolhida.



A dançarina já possui uma trajetória dentro da escola. Ela estreou na Viradouro em 2019, como passista, e passou a integrar o grupo de musas em 2022. Agora, ficará à frente da bateria da atual campeã do Carnaval do Rio de Janeiro.



Mãe de Mel, de 3 anos, Bellinha também atua como bailarina profissional. Desde março, ela faz parte do balé do “Domingão com Huck”, da TV Globo, e já participou de atrações como a “Batalha do Lip Sync”. Fora dos palcos e da avenida, trabalha como estilista e comanda o Delfim Atelier.