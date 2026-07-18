Mangueira define Iansã, conhecida como Oyá, como enredo 2027Reprodução de vídeo / Instagram
Para Dudu Azevedo, diretor de Carnaval da escola, a disputa deste ano representa mais do que a escolha de um hino. "Cada samba entregue representa um olhar sobre a força de Oyá e sobre a missão de transformar esse enredo em emoção na Avenida. Esperamos uma disputa bonita, respeitosa e inspiradora, em que a arte caminhe lado a lado com o cuidado e a responsabilidade de reverenciar uma orixá tão potente. Que seja um concurso marcado pela qualidade das obras e pelo amor que os compositores têm pela Mangueira", afirmou.
A partir da inscrição das obras, a Verde e Rosa dará início ao calendário das eliminatórias. Em 2027, a agremiação será a quarta a desfilar na terça-feira de Carnaval, encerrando a maratona do Grupo Especial.
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